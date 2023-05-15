https://ria.ru/20230515/voz-1872005565.html

Европейское бюро ВОЗ закроет в Москве офис по неинфекционным заболеваниям

Европейское бюро ВОЗ закроет в Москве офис по неинфекционным заболеваниям - РИА Новости, 15.05.2023

Европейское бюро ВОЗ закроет в Москве офис по неинфекционным заболеваниям

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T20:10

2023-05-15T20:10

2023-05-15T20:10

в мире

москва

копенгаген

дания

воз

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767113363_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_6fef5763a9980273f1e8e17f35b0aaa7.jpg

ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 года. Согласно заявлению бюро ВОЗ, соответствующее решение было принято в понедельник на специальной сессии, которая была организована в онлайн-режиме по просьбе 30 государств-членов Европейского региона ВОЗ. "Эти страны выдвинули проект решения о закрытии Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, расположенного в Москве, в Российской Федерации, и переносе его функций и управления его деятельностью в ЕРБ ВОЗ, расположенное в Копенгагене, в Дании, не позднее 1 января 2024 года", - говорится в заявлении. Сообщается, что при голосовании "большинство" стран согласились с предложенным проектом решения. Уточняется, что Россия предлагала учредить подкомитет для изучения закрытия московского офиса бюро ВОЗ и передачи его функций подразделению в Копенгагене. Однако эта поправка не была поддержана. Также участники спецсессии не поддержали поправку, предложенную Таджикистаном, о переносе офиса из Москвы в Душанбе. В Европейском бюро ВОЗ заявили, что в течение периода передачи функций от одного офиса другому продолжат давать рекомендации государствам-членам по борьбе с неинфекционными заболеваниями. В заявлении бюро также подчеркивается, что заболевания такого рода сегодня являются основной причиной смертности во всем Европейском регионе ВОЗ.

https://ria.ru/20230510/tayvan-1870760028.html

https://ria.ru/20230512/kapitulyatsiya-1871177632.html

москва

копенгаген

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, копенгаген, дания, воз, здоровье - общество