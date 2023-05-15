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Европейское бюро ВОЗ закроет в Москве офис по неинфекционным заболеваниям - РИА Новости, 15.05.2023
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20:10 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/voz-1872005565.html
Европейское бюро ВОЗ закроет в Москве офис по неинфекционным заболеваниям
Европейское бюро ВОЗ закроет в Москве офис по неинфекционным заболеваниям - РИА Новости, 15.05.2023
Европейское бюро ВОЗ закроет в Москве офис по неинфекционным заболеваниям
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T20:10
2023-05-15T20:10
в мире
москва
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дания
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здоровье - общество
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ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 года. Согласно заявлению бюро ВОЗ, соответствующее решение было принято в понедельник на специальной сессии, которая была организована в онлайн-режиме по просьбе 30 государств-членов Европейского региона ВОЗ. "Эти страны выдвинули проект решения о закрытии Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, расположенного в Москве, в Российской Федерации, и переносе его функций и управления его деятельностью в ЕРБ ВОЗ, расположенное в Копенгагене, в Дании, не позднее 1 января 2024 года", - говорится в заявлении. Сообщается, что при голосовании "большинство" стран согласились с предложенным проектом решения. Уточняется, что Россия предлагала учредить подкомитет для изучения закрытия московского офиса бюро ВОЗ и передачи его функций подразделению в Копенгагене. Однако эта поправка не была поддержана. Также участники спецсессии не поддержали поправку, предложенную Таджикистаном, о переносе офиса из Москвы в Душанбе. В Европейском бюро ВОЗ заявили, что в течение периода передачи функций от одного офиса другому продолжат давать рекомендации государствам-членам по борьбе с неинфекционными заболеваниями. В заявлении бюро также подчеркивается, что заболевания такого рода сегодня являются основной причиной смертности во всем Европейском регионе ВОЗ.
https://ria.ru/20230510/tayvan-1870760028.html
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в мире, москва, копенгаген, дания, воз, здоровье - общество
В мире, Москва, Копенгаген, Дания, ВОЗ, Здоровье - Общество
Европейское бюро ВОЗ закроет в Москве офис по неинфекционным заболеваниям

Европейское бюро ВОЗ закроет офис по неинфекционным заболеваниям в Москве до 2024 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 15 мая – РИА Новости. Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) объявило о закрытии своего офиса по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве, до начала 2024 года.
Согласно заявлению бюро ВОЗ, соответствующее решение было принято в понедельник на специальной сессии, которая была организована в онлайн-режиме по просьбе 30 государств-членов Европейского региона ВОЗ.
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"Эти страны выдвинули проект решения о закрытии Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, расположенного в Москве, в Российской Федерации, и переносе его функций и управления его деятельностью в ЕРБ ВОЗ, расположенное в Копенгагене, в Дании, не позднее 1 января 2024 года", - говорится в заявлении.
Сообщается, что при голосовании "большинство" стран согласились с предложенным проектом решения.
Уточняется, что Россия предлагала учредить подкомитет для изучения закрытия московского офиса бюро ВОЗ и передачи его функций подразделению в Копенгагене. Однако эта поправка не была поддержана. Также участники спецсессии не поддержали поправку, предложенную Таджикистаном, о переносе офиса из Москвы в Душанбе.
В Европейском бюро ВОЗ заявили, что в течение периода передачи функций от одного офиса другому продолжат давать рекомендации государствам-членам по борьбе с неинфекционными заболеваниями. В заявлении бюро также подчеркивается, что заболевания такого рода сегодня являются основной причиной смертности во всем Европейском регионе ВОЗ.
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