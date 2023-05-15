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В СРЗП предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство
В СРЗП предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство - РИА Новости, 15.05.2023
В СРЗП предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство
"Справедливая Россия - За правду" инициировала законопроект о повышении возраста согласия на медицинское вмешательство с 15 до 18 лет, сообщил депутат Госдумы... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:51
2023-05-15T15:51
2023-05-15T15:51
общество
справедливая россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" инициировала законопроект о повышении возраста согласия на медицинское вмешательство с 15 до 18 лет, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. "Законопроект... Об изменениях возраста медицинского вмешательства в здоровье ребенка с 15 до 18 лет... Курить можно с 18, алкоголь с 21, голосовать на выборах с 18, а пол менять с 15... Мы считаем, это не правильно. Мы в Справедливой России этот закон инициировали, мы заручились поддержкой... наших депутатов Государственной Думы", - сказал он на круглом столе в Госдуме по новым вызовам в сфере образования. Как объяснил Гусев, сейчас с 15 лет ребенок сам без согласия родителей принимает решение о том, какие прививки ему ставить, какое медицинское вмешательство в его организм можно допустить. По словам депутата, медицинское сообщество поддерживает данный законопроект.
https://ria.ru/20230510/obyazannosti-1870861389.html
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общество, справедливая россия, госдума рф
Общество, Справедливая Россия, Госдума РФ
В СРЗП предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство
СРЗП предложила поднять возраст согласия на медицинское вмешательство с 15 до 18 лет