https://ria.ru/20230515/vmeshatelstvo-1871916066.html

В СРЗП предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство

В СРЗП предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство - РИА Новости, 15.05.2023

В СРЗП предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство

"Справедливая Россия - За правду" инициировала законопроект о повышении возраста согласия на медицинское вмешательство с 15 до 18 лет, сообщил депутат Госдумы... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:51

2023-05-15T15:51

2023-05-15T15:51

общество

справедливая россия

госдума рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" инициировала законопроект о повышении возраста согласия на медицинское вмешательство с 15 до 18 лет, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. "Законопроект... Об изменениях возраста медицинского вмешательства в здоровье ребенка с 15 до 18 лет... Курить можно с 18, алкоголь с 21, голосовать на выборах с 18, а пол менять с 15... Мы считаем, это не правильно. Мы в Справедливой России этот закон инициировали, мы заручились поддержкой... наших депутатов Государственной Думы", - сказал он на круглом столе в Госдуме по новым вызовам в сфере образования. Как объяснил Гусев, сейчас с 15 лет ребенок сам без согласия родителей принимает решение о том, какие прививки ему ставить, какое медицинское вмешательство в его организм можно допустить. По словам депутата, медицинское сообщество поддерживает данный законопроект.

https://ria.ru/20230510/obyazannosti-1870861389.html

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общество, справедливая россия, госдума рф