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В СРЗП предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство - РИА Новости, 15.05.2023
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15:51 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/vmeshatelstvo-1871916066.html
В СРЗП предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство
В СРЗП предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство - РИА Новости, 15.05.2023
В СРЗП предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство
"Справедливая Россия - За правду" инициировала законопроект о повышении возраста согласия на медицинское вмешательство с 15 до 18 лет, сообщил депутат Госдумы... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:51
2023-05-15T15:51
общество
справедливая россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" инициировала законопроект о повышении возраста согласия на медицинское вмешательство с 15 до 18 лет, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. "Законопроект... Об изменениях возраста медицинского вмешательства в здоровье ребенка с 15 до 18 лет... Курить можно с 18, алкоголь с 21, голосовать на выборах с 18, а пол менять с 15... Мы считаем, это не правильно. Мы в Справедливой России этот закон инициировали, мы заручились поддержкой... наших депутатов Государственной Думы", - сказал он на круглом столе в Госдуме по новым вызовам в сфере образования. Как объяснил Гусев, сейчас с 15 лет ребенок сам без согласия родителей принимает решение о том, какие прививки ему ставить, какое медицинское вмешательство в его организм можно допустить. По словам депутата, медицинское сообщество поддерживает данный законопроект.
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общество, справедливая россия, госдума рф
Общество, Справедливая Россия, Госдума РФ
В СРЗП предложили поднять возраст согласия на медицинское вмешательство

СРЗП предложила поднять возраст согласия на медицинское вмешательство с 15 до 18 лет

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" инициировала законопроект о повышении возраста согласия на медицинское вмешательство с 15 до 18 лет, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
"Законопроект... Об изменениях возраста медицинского вмешательства в здоровье ребенка с 15 до 18 лет... Курить можно с 18, алкоголь с 21, голосовать на выборах с 18, а пол менять с 15... Мы считаем, это не правильно. Мы в Справедливой России этот закон инициировали, мы заручились поддержкой... наших депутатов Государственной Думы", - сказал он на круглом столе в Госдуме по новым вызовам в сфере образования.
Как объяснил Гусев, сейчас с 15 лет ребенок сам без согласия родителей принимает решение о том, какие прививки ему ставить, какое медицинское вмешательство в его организм можно допустить.
По словам депутата, медицинское сообщество поддерживает данный законопроект.
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10 мая, 17:50
 
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