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Российские виноделы увеличили производство на десять процентов - РИА Новости, 15.05.2023
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19:39 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/vinodely-1872000679.html
Российские виноделы увеличили производство на десять процентов
Российские виноделы увеличили производство на десять процентов - РИА Новости, 15.05.2023
Российские виноделы увеличили производство на десять процентов
Российские виноделы увеличили производство за январь-апрель 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, сообщает Минсельхоз РФ. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:39
2023-05-15T19:39
экономика
россия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
абрау-дюрсо
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские виноделы увеличили производство за январь-апрель 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, сообщает Минсельхоз РФ. "За первые четыре месяца наши виноделы увеличили производство на 10% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что при этом многие из них сегодня не только наращивают выпуск продукции, но и успешно развивают смежное направление энотуризма. В апреле Росалкогольрегулирование сообщало, что производство вина в первом квартале 2023 года к аналогичному периоду прошлого года выросло на 2,7%, до 6,027 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за этот период увеличился на 14,4%, до 2,525 миллиона, фруктовых - упал на 17,8%, до 1,788 миллиона дал. Производство ликерных вин выросло на 11,6% год к году, до 270,513 тысячи дал. В пятницу в рамках 1-го Форума винного туризма первые российские винодельческие компании вступили во Всемирную организацию винного туризма. Среди них - группа компаний "Абрау-Дюрсо", центр винного туризма WinePark и винодельня Chаteau de Talu.
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экономика, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), абрау-дюрсо
Экономика, Россия, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Абрау-Дюрсо
Российские виноделы увеличили производство на десять процентов

Минсельхоз: российские виноделы увеличили выпуск за январь-апрель на десять процентов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех выдержки вина
Цех выдержки вина - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех выдержки вина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские виноделы увеличили производство за январь-апрель 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, сообщает Минсельхоз РФ.
"За первые четыре месяца наши виноделы увеличили производство на 10% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом многие из них сегодня не только наращивают выпуск продукции, но и успешно развивают смежное направление энотуризма.
В апреле Росалкогольрегулирование сообщало, что производство вина в первом квартале 2023 года к аналогичному периоду прошлого года выросло на 2,7%, до 6,027 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за этот период увеличился на 14,4%, до 2,525 миллиона, фруктовых - упал на 17,8%, до 1,788 миллиона дал. Производство ликерных вин выросло на 11,6% год к году, до 270,513 тысячи дал.
В пятницу в рамках 1-го Форума винного туризма первые российские винодельческие компании вступили во Всемирную организацию винного туризма. Среди них - группа компаний "Абрау-Дюрсо", центр винного туризма WinePark и винодельня Chаteau de Talu.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Абрау-Дюрсо
 
 
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