https://ria.ru/20230515/vinodely-1872000679.html

Российские виноделы увеличили производство на десять процентов

Российские виноделы увеличили производство на десять процентов - РИА Новости, 15.05.2023

Российские виноделы увеличили производство на десять процентов

Российские виноделы увеличили производство за январь-апрель 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, сообщает Минсельхоз РФ. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:39

2023-05-15T19:39

2023-05-15T19:39

экономика

россия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

абрау-дюрсо

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские виноделы увеличили производство за январь-апрель 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, сообщает Минсельхоз РФ. "За первые четыре месяца наши виноделы увеличили производство на 10% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что при этом многие из них сегодня не только наращивают выпуск продукции, но и успешно развивают смежное направление энотуризма. В апреле Росалкогольрегулирование сообщало, что производство вина в первом квартале 2023 года к аналогичному периоду прошлого года выросло на 2,7%, до 6,027 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за этот период увеличился на 14,4%, до 2,525 миллиона, фруктовых - упал на 17,8%, до 1,788 миллиона дал. Производство ликерных вин выросло на 11,6% год к году, до 270,513 тысячи дал. В пятницу в рамках 1-го Форума винного туризма первые российские винодельческие компании вступили во Всемирную организацию винного туризма. Среди них - группа компаний "Абрау-Дюрсо", центр винного туризма WinePark и винодельня Chаteau de Talu.

https://ria.ru/20220331/vinodelie-1781001655.html

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экономика, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), абрау-дюрсо