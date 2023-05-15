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Столтенберг ожидает согласования перехода Украины на военные стандарты НАТО - РИА Новости, 15.05.2023
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14:08 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871865094.html
Столтенберг ожидает согласования перехода Украины на военные стандарты НАТО
Столтенберг ожидает согласования перехода Украины на военные стандарты НАТО - РИА Новости, 15.05.2023
Столтенберг ожидает согласования перехода Украины на военные стандарты НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что союзники по НАТО согласуют на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу по переходу Украины на стандарты РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:08
2023-05-15T14:08
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что союзники по НАТО согласуют на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу по переходу Украины на стандарты НАТО. "Я также ожидаю, что мы согласуем многолетнюю программу для Украины, по которой мы будет работать над переходом Украины от стандартов, доктрин, вооружения советских времен на стандарты, доктрины и вооружение НАТО, чтобы та полностью стала совместима с НАТО", - заявил Столтенберг, беседуя с председателем фонда "Альянс демократий" Андерсом Фог Расмуссеном. Трансляция велась на сайте НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871788517.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг ожидает согласования перехода Украины на военные стандарты НАТО

Столтенберг ожидает, что союзники согласуют программу перехода Украины на стандарты НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что союзники по НАТО согласуют на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу по переходу Украины на стандарты НАТО.
"Я также ожидаю, что мы согласуем многолетнюю программу для Украины, по которой мы будет работать над переходом Украины от стандартов, доктрин, вооружения советских времен на стандарты, доктрины и вооружение НАТО, чтобы та полностью стала совместима с НАТО", - заявил Столтенберг, беседуя с председателем фонда "Альянс демократий" Андерсом Фог Расмуссеном. Трансляция велась на сайте НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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