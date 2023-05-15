https://ria.ru/20230515/ukraina-1871865094.html

Столтенберг ожидает согласования перехода Украины на военные стандарты НАТО

Столтенберг ожидает согласования перехода Украины на военные стандарты НАТО - РИА Новости, 15.05.2023

Столтенберг ожидает согласования перехода Украины на военные стандарты НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что союзники по НАТО согласуют на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу по переходу Украины на стандарты РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:08

2023-05-15T14:08

2023-05-15T14:08

в мире

украина

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что союзники по НАТО согласуют на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу по переходу Украины на стандарты НАТО. "Я также ожидаю, что мы согласуем многолетнюю программу для Украины, по которой мы будет работать над переходом Украины от стандартов, доктрин, вооружения советских времен на стандарты, доктрины и вооружение НАТО, чтобы та полностью стала совместима с НАТО", - заявил Столтенберг, беседуя с председателем фонда "Альянс демократий" Андерсом Фог Расмуссеном. Трансляция велась на сайте НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230515/ukraina-1871788517.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато