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Еврокомиссия предложила подумать о финпомощи Украине после 2023 года - РИА Новости, 15.05.2023
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13:32 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/ukraina-1871835412.html
Еврокомиссия предложила подумать о финпомощи Украине после 2023 года
Еврокомиссия предложила подумать о финпомощи Украине после 2023 года - РИА Новости, 15.05.2023
Еврокомиссия предложила подумать о финпомощи Украине после 2023 года
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на ближайших международных встречах, включая саммит G7 в Японии, необходимо подумать о финансовой помощи... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:32
2023-05-15T13:32
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
европа
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на ближайших международных встречах, включая саммит G7 в Японии, необходимо подумать о финансовой помощи Украине после 2023 года, а также обсудить экстренную военную поддержку. По ее словам, страны Запада также рассматривают "мирную формулу" Владимира Зеленского как основу для будущего урегулирования на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230515/kontrnastuplenie-1871802723.html
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, европа, еврокомиссия
В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Европа, Еврокомиссия
Еврокомиссия предложила подумать о финпомощи Украине после 2023 года

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила подумать о финпомощи Украине после 2023 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на ближайших международных встречах, включая саммит G7 в Японии, необходимо подумать о финансовой помощи Украине после 2023 года, а также обсудить экстренную военную поддержку.
«
"Надо подумать о финансовой поддержке Украины после 2023 года, а также об экстренной военной помощи", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
По ее словам, страны Запада также рассматривают "мирную формулу" Владимира Зеленского как основу для будущего урегулирования на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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