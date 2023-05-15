https://ria.ru/20230515/ukraina-1871835412.html

Еврокомиссия предложила подумать о финпомощи Украине после 2023 года

Еврокомиссия предложила подумать о финпомощи Украине после 2023 года - РИА Новости, 15.05.2023

Еврокомиссия предложила подумать о финпомощи Украине после 2023 года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на ближайших международных встречах, включая саммит G7 в Японии, необходимо подумать о финансовой помощи... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:32

2023-05-15T13:32

2023-05-15T13:32

в мире

украина

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

европа

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на ближайших международных встречах, включая саммит G7 в Японии, необходимо подумать о финансовой помощи Украине после 2023 года, а также обсудить экстренную военную поддержку. По ее словам, страны Запада также рассматривают "мирную формулу" Владимира Зеленского как основу для будущего урегулирования на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230515/kontrnastuplenie-1871802723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, европа, еврокомиссия