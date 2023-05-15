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Около 15 тысяч учителей станут участниками конкурса "Первый учитель" - РИА Новости, 15.05.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:56 15.05.2023 (обновлено: 12:23 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/uchitel-1871791014.html
Около 15 тысяч учителей станут участниками конкурса "Первый учитель"
Около 15 тысяч учителей станут участниками конкурса "Первый учитель" - РИА Новости, 15.05.2023
Около 15 тысяч учителей станут участниками конкурса "Первый учитель"
Около 15 тысяч учителей начальной школы подали заявки на участие в профессиональном конкурсе "Первый учитель", в 2023 году он проводится впервые, сообщила... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:56
2023-05-15T12:23
год педагога и наставника
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 15 тысяч учителей начальной школы подали заявки на участие в профессиональном конкурсе "Первый учитель", в 2023 году он проводится впервые, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "В Год педагога и наставника в России впервые проводится Всероссийский профессиональный конкурс "Первый учитель". Он объединил порядка 15 тыс педагогов начальной школы. Учредителем конкурса выступает Минпросвещения России", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что в число регионов – лидеров по количеству участников конкурса вошли Москва и Московская область, Чеченская Республика, Республика Татарстан и Краснодарский край. "Этот конкурс дает педагогам возможность не только посоревноваться, но и, прежде всего, обменяться опытом, поделиться собственными профессиональными наработками. В Год педагога и наставника мы организуем его впервые. Важно, что инициатива проведения исходила от самих учителей", - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Добавляется, что заочный отборочный этап конкурса начнется для зарегистрировавшихся участников с конкурсного испытания "Профессиональное тестирование", которое можно будет пройти с 15 по 22 мая, за 60 минут конкурсантам предстоит ответить на вопросы об особенностях организации обучения и воспитания учеников начальной школы, механизмах выстраивания взаимодействия между специалистами внутри образовательной организации и вне ее, продемонстрировать свою психолого-педагогическую компетентность, умение управлять конфликтами и многое другое.
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РИА Новости
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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, россия
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, СН_Образование, Социальный навигатор, Россия

Около 15 тысяч учителей станут участниками конкурса "Первый учитель"

© РИА Новости / Кирилл КаллиникоУчитель и первоклассники в классе
Учитель и первоклассники в классе - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллинико
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 15 тысяч учителей начальной школы подали заявки на участие в профессиональном конкурсе "Первый учитель", в 2023 году он проводится впервые, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
"В Год педагога и наставника в России впервые проводится Всероссийский профессиональный конкурс "Первый учитель". Он объединил порядка 15 тыс педагогов начальной школы. Учредителем конкурса выступает Минпросвещения России", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в число регионов – лидеров по количеству участников конкурса вошли Москва и Московская область, Чеченская Республика, Республика Татарстан и Краснодарский край.
"Этот конкурс дает педагогам возможность не только посоревноваться, но и, прежде всего, обменяться опытом, поделиться собственными профессиональными наработками. В Год педагога и наставника мы организуем его впервые. Важно, что инициатива проведения исходила от самих учителей", - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что заочный отборочный этап конкурса начнется для зарегистрировавшихся участников с конкурсного испытания "Профессиональное тестирование", которое можно будет пройти с 15 по 22 мая, за 60 минут конкурсантам предстоит ответить на вопросы об особенностях организации обучения и воспитания учеников начальной школы, механизмах выстраивания взаимодействия между специалистами внутри образовательной организации и вне ее, продемонстрировать свою психолого-педагогическую компетентность, умение управлять конфликтами и многое другое.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей КравцовСН_ОбразованиеСоциальный навигаторРоссия
 
 
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