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Около 15 тысяч учителей станут участниками конкурса "Первый учитель"

Около 15 тысяч учителей станут участниками конкурса "Первый учитель" - РИА Новости, 15.05.2023

Около 15 тысяч учителей станут участниками конкурса "Первый учитель"

Около 15 тысяч учителей начальной школы подали заявки на участие в профессиональном конкурсе "Первый учитель", в 2023 году он проводится впервые, сообщила... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:56

2023-05-15T11:56

2023-05-15T12:23

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Около 15 тысяч учителей начальной школы подали заявки на участие в профессиональном конкурсе "Первый учитель", в 2023 году он проводится впервые, сообщила пресс-служба Минпросвещения России. "В Год педагога и наставника в России впервые проводится Всероссийский профессиональный конкурс "Первый учитель". Он объединил порядка 15 тыс педагогов начальной школы. Учредителем конкурса выступает Минпросвещения России", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что в число регионов – лидеров по количеству участников конкурса вошли Москва и Московская область, Чеченская Республика, Республика Татарстан и Краснодарский край. "Этот конкурс дает педагогам возможность не только посоревноваться, но и, прежде всего, обменяться опытом, поделиться собственными профессиональными наработками. В Год педагога и наставника мы организуем его впервые. Важно, что инициатива проведения исходила от самих учителей", - сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Добавляется, что заочный отборочный этап конкурса начнется для зарегистрировавшихся участников с конкурсного испытания "Профессиональное тестирование", которое можно будет пройти с 15 по 22 мая, за 60 минут конкурсантам предстоит ответить на вопросы об особенностях организации обучения и воспитания учеников начальной школы, механизмах выстраивания взаимодействия между специалистами внутри образовательной организации и вне ее, продемонстрировать свою психолого-педагогическую компетентность, умение управлять конфликтами и многое другое.

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общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор, россия