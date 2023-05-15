https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871912023.html

В Турции объявили второй тур президентских выборов

В Турции объявили второй тур президентских выборов - РИА Новости, 15.05.2023

В Турции объявили второй тур президентских выборов

Второй тур выборов президента Турции пройдет 28 мая, сообщил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер на пресс-конференции. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:42

2023-05-15T15:42

2023-05-15T16:32

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президентские выборы в турции

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СТАМБУЛ, 15 мая — РИА Новости. Второй тур выборов президента Турции пройдет 28 мая, сообщил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер на пресс-конференции."Наша организация постановила на основании сложившейся ситуации, когда ни один кандидат не набирает 50 процентов голосов, провести второй тур президентских выборов в воскресенье, 28 мая. Такое состоится впервые в истории Турции", — заявил руководитель избиркома.По данным на 15:15, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,51 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88 процента, Синан Оган — 5,17.Избирательные комиссии подсчитали уже все протоколы с участков в Турции, остаются неподсчитанными более 35 тысяч бюллетеней избирателей, проголосовавших за рубежом.Йенер добавил, что агитационная кампания перед вторым туром выборов официально началась.На пост президента Турции претендовали три политика: 69-летний Эрдоган — единый кандидат от блока "Республиканский альянс", 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного "Народного альянса", а также 55-летний Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871858730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, в мире, президентские выборы в турции