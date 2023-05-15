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На выборах в Турции обработали 67 процентов голосов с урн за рубежом

На выборах в Турции обработали 67 процентов голосов с урн за рубежом - РИА Новости, 15.05.2023

На выборах в Турции обработали 67 процентов голосов с урн за рубежом

Президент Турции Тайип Эрдоган набирает 55,36%, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 41,26% голосов по итогам обработки бюллетеней с 67,33% избирательных урн... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T07:36

2023-05-15T07:36

2023-05-15T08:02

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган набирает 55,36%, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 41,26% голосов по итогам обработки бюллетеней с 67,33% избирательных урн голосования за рубежом, сообщил Гостелеканал TRT Haber. Ранее Эрдоган заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре". Cогласно сообщению телеканала, после подсчета бюллетеней с 67,33% урн Эрдоган набирает 55,36%, Кылычдароглу - 41,26% голосов.

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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции