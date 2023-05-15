https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871727912.html

Кылычдароглу заявил, что готов ко второму туру выборов

Кылычдароглу заявил, что готов ко второму туру выборов - РИА Новости, 15.05.2023

Кылычдароглу заявил, что готов ко второму туру выборов

Главный оппонент Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу выразил уверенность, что у действующего главы государства не получится... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T03:24

2023-05-15T03:24

2023-05-15T03:24

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

народный альянс

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 15 мая - РИА Новости. Главный оппонент Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу выразил уверенность, что у действующего главы государства не получится стать президентом по результатом первого тура. Ранее Эрдоган, не дождавшись итогов подсчёта голосов, выступил перед сторонниками с балкона здания Партии справедливости и развития (AK Parti) в Анкаре. "Эрдоган, несмотря на все свои кощунства, наверняка не набрал желаемых результатов... Выборы на балконах не выигрываются", - сказал Кылычдароглу на пресс-конференции в штабе своей партии. По его словам, оппозиционный альянс готов ко второму туру выборов, если того желает народ. Кылычдароглу выразил при этом надежду, что выиграет во втором туре. Кандидат в президенты заверил избирателей, что его альянс будет приносить стране закон, справедливость и демократию. Также он поблагодарил всех отдавших за него свой голос, в особенности молодёжь. Президентские и парламентские выборы в Турции прошли 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвёртый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. Сейчас идет подсчет голосов. По последним данным ЦИК, Эрдоган набирает 49,49% голосов после обработки бюллетеней из 91,9% вскрытых урн. У Кылычдароглу 44,79%.

https://ria.ru/20230514/vybory-1871680633.html

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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, народный альянс, президентские выборы в турции