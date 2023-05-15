https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871725082.html

Эрдоган не набирает достаточное количество голосов для победы в первом туре

Эрдоган не набирает достаточное количество голосов для победы в первом туре - РИА Новости, 15.05.2023

Эрдоган не набирает достаточное количество голосов для победы в первом туре

Президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган набирает 49,42 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки бюллетеней с 99,21 процента избирательных РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T02:34

2023-05-15T02:34

2023-05-15T03:22

турция

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

в мире

кемаль кылычдароглу

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджэп Тайип Эрдоган набирает 49,42 процента голосов на выборах главы государства по итогам обработки бюллетеней с 99,21 процента избирательных урн, передает TRT Haber.Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу пока получает 44,88 процента.Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер, в свою очередь, сообщил, что результат действующего лидера республики составляет 49,49 процента, по данным с 91,9 процента урн.Ранее Эрдоган на встрече с избирателями в Анкаре заявил, что окончательные данные голосования пока неизвестны, но он уверен в том, что "дело закончится в первом туре". Кылычдароглу, напротив, считает, что соперник не достигнет желаемого. Если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, второй тур голосования пройдет 28 мая.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции обещал ночью. Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.

https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html

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