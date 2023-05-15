https://ria.ru/20230515/stoltenberg-1871840655.html

Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО

Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО - РИА Новости, 15.05.2023

Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на новый срок, даже если получит такое предложение в октябре после сложения... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:38

2023-05-15T13:38

2023-05-15T13:53

в мире

нато

йенс столтенберг

копенгаген

дания

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на новый срок, даже если получит такое предложение в октябре после сложения полномочий."Мой единственный план – сложить свои полномочия в этой осенью. Я буду на посту вдвое дольше, чем изначально предполагалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу", - заявил он на Демократическом форуме в Копенгагене.

https://ria.ru/20230514/nato-1871640990.html

копенгаген

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Владимир Лаврентьев

в мире, нато, йенс столтенберг, копенгаген, дания