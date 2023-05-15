https://ria.ru/20230515/stoltenberg-1871840655.html
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО - РИА Новости, 15.05.2023
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на новый срок, даже если получит такое предложение в октябре после сложения... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:38
2023-05-15T13:38
2023-05-15T13:53
в мире
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на новый срок, даже если получит такое предложение в октябре после сложения полномочий."Мой единственный план – сложить свои полномочия в этой осенью. Я буду на посту вдвое дольше, чем изначально предполагалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу", - заявил он на Демократическом форуме в Копенгагене.
https://ria.ru/20230514/nato-1871640990.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг, копенгаген, дания
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Копенгаген, Дания
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту главы альянса