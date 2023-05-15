Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 15.05.2023 (обновлено: 13:53 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/stoltenberg-1871840655.html
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО - РИА Новости, 15.05.2023
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на новый срок, даже если получит такое предложение в октябре после сложения... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:38
2023-05-15T13:53
в мире
нато
йенс столтенберг
копенгаген
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на новый срок, даже если получит такое предложение в октябре после сложения полномочий."Мой единственный план – сложить свои полномочия в этой осенью. Я буду на посту вдвое дольше, чем изначально предполагалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу", - заявил он на Демократическом форуме в Копенгагене.
https://ria.ru/20230514/nato-1871640990.html
копенгаген
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, йенс столтенберг, копенгаген, дания
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Копенгаген, Дания
Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту генсека НАТО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на посту главы альянса

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не планирует оставаться на новый срок, даже если получит такое предложение в октябре после сложения полномочий.
"Мой единственный план – сложить свои полномочия в этой осенью. Я буду на посту вдвое дольше, чем изначально предполагалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу", - заявил он на Демократическом форуме в Копенгагене.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
СМИ: НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь на саммите в Вильнюсе
14 мая, 14:57
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергКопенгагенДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала