https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871996133.html
Жители Калининградской области собрали снаряжение и лекарства бойцам СВО
Жители Калининградской области собрали снаряжение и лекарства бойцам СВО - РИА Новости, 15.05.2023
Жители Калининградской области собрали снаряжение и лекарства бойцам СВО
Оборудование, снаряжение, одежду и медикаменты собрали и передали для бойцов из Калининградской области в зону СВО жители региона и представители общественного... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:26
2023-05-15T19:26
2023-05-15T19:47
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КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости. Оборудование, снаряжение, одежду и медикаменты собрали и передали для бойцов из Калининградской области в зону СВО жители региона и представители общественного совета при УМВД России по области, рассказала в Telegram-канале пресс-служба ведомства. "Совместно с трудовым коллективом Дома офицеров Балтийского флота и жителями региона было собрано необходимое оборудование и снаряжение, одежда, средства гигиены и медикаменты", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе ведомства, представитель общественного совета при УМВД организовал сбор материальных средств для поддержки военнослужащих с территории Калининградской области, выполняющих боевые задачи. "Груз был отправлен и доставлен лично членами организации "Боевое братство", военно-транспортной авиацией Балтийского флота, грузовым автомобильным транспортом, организованным общественной организацией в Калининградской области "РСВА", членами общественной организации в Калининградской области "Союз добровольцев Донбасса". В нашем единстве наша сила", - отметил член Общественного совета при УМВД Василий Кучер, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871643332.html
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калининградская область, боевое братство, россия
Надежные люди, Калининградская область, Боевое братство, Россия
Жители Калининградской области собрали снаряжение и лекарства бойцам СВО
Жители Калининградской области собрали снаряжение, одежду и лекарства бойцам СВО