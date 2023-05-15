https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871996133.html

Жители Калининградской области собрали снаряжение и лекарства бойцам СВО

Жители Калининградской области собрали снаряжение и лекарства бойцам СВО - РИА Новости, 15.05.2023

Жители Калининградской области собрали снаряжение и лекарства бойцам СВО

Оборудование, снаряжение, одежду и медикаменты собрали и передали для бойцов из Калининградской области в зону СВО жители региона и представители общественного... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:26

2023-05-15T19:26

2023-05-15T19:47

надежные люди

калининградская область

боевое братство

россия

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КАЛИНИНГРАД, 15 мая - РИА Новости. Оборудование, снаряжение, одежду и медикаменты собрали и передали для бойцов из Калининградской области в зону СВО жители региона и представители общественного совета при УМВД России по области, рассказала в Telegram-канале пресс-служба ведомства. "Совместно с трудовым коллективом Дома офицеров Балтийского флота и жителями региона было собрано необходимое оборудование и снаряжение, одежда, средства гигиены и медикаменты", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе ведомства, представитель общественного совета при УМВД организовал сбор материальных средств для поддержки военнослужащих с территории Калининградской области, выполняющих боевые задачи. "Груз был отправлен и доставлен лично членами организации "Боевое братство", военно-транспортной авиацией Балтийского флота, грузовым автомобильным транспортом, организованным общественной организацией в Калининградской области "РСВА", членами общественной организации в Калининградской области "Союз добровольцев Донбасса". В нашем единстве наша сила", - отметил член Общественного совета при УМВД Василий Кучер, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871643332.html

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калининградская область, боевое братство, россия