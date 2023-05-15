Рейтинг@Mail.ru
На Колыме рассказали о погибшем в зоне СВО полковнике Вячеславе Макарове - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871742935.html
На Колыме рассказали о погибшем в зоне СВО полковнике Вячеславе Макарове
На Колыме рассказали о погибшем в зоне СВО полковнике Вячеславе Макарове - РИА Новости, 15.05.2023
На Колыме рассказали о погибшем в зоне СВО полковнике Вячеславе Макарове
Погибший в воскресенье в зоне спецоперации полковник Вячеслав Макаров был военкомом Магаданской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:05
2023-05-15T09:05
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
магаданская область
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871742009_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_27b9f2a85d435caa1f9a2ad33a12b096.jpg
МАГАДАН, 15 мая - РИА Новости. Погибший в воскресенье в зоне спецоперации полковник Вячеслав Макаров был военкомом Магаданской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. Как ранее сообщили в Минобороны РФ, при отражении атак украинских военных в районе Красного в ДНР с российской стороны героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
донецкая народная республика
магаданская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871742009_61:0:1198:853_1920x0_80_0_0_899492f62be076c8c7781301d096a727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, магаданская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Магаданская область, Россия, Вооруженные силы РФ
На Колыме рассказали о погибшем в зоне СВО полковнике Вячеславе Макарове

Губернатор Колымы Носов: погибший в зоне СВО полковник Макаров был военкомом области

© Сергей Носов Live/TelegramКомандир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и Губернатор Магаданской области Сергей Носов
Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и Губернатор Магаданской области Сергей Носов
© Сергей Носов Live/Telegram
Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 15 мая - РИА Новости. Погибший в воскресенье в зоне спецоперации полковник Вячеслав Макаров был военкомом Магаданской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов.
«
"По официальному заявлению министерства обороны Российской Федерации, 14 мая в бою погиб командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров. Всего лишь месяц он был военкомом Магаданской области. В самое непростое время частичной мобилизации он в кратчайшие сроки нормализовал ситуацию, успокоил людей", - написал Носов.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, при отражении атак украинских военных в районе Красного в ДНР с российской стороны героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 мая, 15:28
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМагаданская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала