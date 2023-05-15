На Колыме рассказали о погибшем в зоне СВО полковнике Вячеславе Макарове
Губернатор Колымы Носов: погибший в зоне СВО полковник Макаров был военкомом области
© Сергей Носов Live/TelegramКомандир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и Губернатор Магаданской области Сергей Носов
© Сергей Носов Live/Telegram
Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
МАГАДАН, 15 мая - РИА Новости. Погибший в воскресенье в зоне спецоперации полковник Вячеслав Макаров был военкомом Магаданской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов.
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"По официальному заявлению министерства обороны Российской Федерации, 14 мая в бою погиб командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров. Всего лишь месяц он был военкомом Магаданской области. В самое непростое время частичной мобилизации он в кратчайшие сроки нормализовал ситуацию, успокоил людей", - написал Носов.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, при отражении атак украинских военных в районе Красного в ДНР с российской стороны героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.