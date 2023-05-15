https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871742935.html

На Колыме рассказали о погибшем в зоне СВО полковнике Вячеславе Макарове

На Колыме рассказали о погибшем в зоне СВО полковнике Вячеславе Макарове - РИА Новости, 15.05.2023

На Колыме рассказали о погибшем в зоне СВО полковнике Вячеславе Макарове

Погибший в воскресенье в зоне спецоперации полковник Вячеслав Макаров был военкомом Магаданской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:05

2023-05-15T09:05

2023-05-15T09:05

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

магаданская область

россия

вооруженные силы рф

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МАГАДАН, 15 мая - РИА Новости. Погибший в воскресенье в зоне спецоперации полковник Вячеслав Макаров был военкомом Магаданской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Носов. Как ранее сообщили в Минобороны РФ, при отражении атак украинских военных в районе Красного в ДНР с российской стороны героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

донецкая народная республика

магаданская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, магаданская область, россия, вооруженные силы рф