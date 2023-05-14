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В Минобороны рассказали о героически погибших в ДНР офицерах

В Минобороны рассказали о героически погибших в ДНР офицерах - РИА Новости, 14.05.2023

В Минобороны рассказали о героически погибших в ДНР офицерах

При отражении атак ВСУ в районе Красного в Донецкой Народной Республике героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:10

2023-05-14T13:10

2023-05-14T20:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. При отражении атак ВСУ в районе Красного в Донецкой Народной Республике героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, сообщило министерство обороны в Telegram-канале."Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля. В ходе отражения третьей атаки командир был тяжело ранен и погиб во время эвакуации", — говорится в сводке.Кроме того, после получения многочисленных осколочных ранений героически погиб заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, который руководил обороной на другом участке фронта, заявили в минобороны.Москва с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)