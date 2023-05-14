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В Минобороны рассказали о героически погибших в ДНР офицерах - РИА Новости, 14.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 14.05.2023 (обновлено: 20:09 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871625441.html
В Минобороны рассказали о героически погибших в ДНР офицерах
В Минобороны рассказали о героически погибших в ДНР офицерах - РИА Новости, 14.05.2023
В Минобороны рассказали о героически погибших в ДНР офицерах
При отражении атак ВСУ в районе Красного в Донецкой Народной Республике героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:10
2023-05-14T20:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. При отражении атак ВСУ в районе Красного в Донецкой Народной Республике героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, сообщило министерство обороны в Telegram-канале."Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля. В ходе отражения третьей атаки командир был тяжело ранен и погиб во время эвакуации", — говорится в сводке.Кроме того, после получения многочисленных осколочных ранений героически погиб заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, который руководил обороной на другом участке фронта, заявили в минобороны.Москва с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о героически погибших в ДНР офицерах

Минобороны заявило о гибели полковников Макарова и Бровко при отражении атак ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Флаг на здании Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Флаг на здании Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. При отражении атак ВСУ в районе Красного в Донецкой Народной Республике героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, сообщило министерство обороны в Telegram-канале.
"Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля. В ходе отражения третьей атаки командир был тяжело ранен и погиб во время эвакуации", — говорится в сводке.
Кроме того, после получения многочисленных осколочных ранений героически погиб заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, который руководил обороной на другом участке фронта, заявили в минобороны.
Москва с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 мая, 17:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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