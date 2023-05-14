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В Минобороны рассказали о героически погибших в ДНР офицерах
В Минобороны рассказали о героически погибших в ДНР офицерах - РИА Новости, 14.05.2023
В Минобороны рассказали о героически погибших в ДНР офицерах
При отражении атак ВСУ в районе Красного в Донецкой Народной Республике героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:10
2023-05-14T13:10
2023-05-14T20:09
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. При отражении атак ВСУ в районе Красного в Донецкой Народной Республике героически погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, сообщило министерство обороны в Telegram-канале."Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля. В ходе отражения третьей атаки командир был тяжело ранен и погиб во время эвакуации", — говорится в сводке.Кроме того, после получения многочисленных осколочных ранений героически погиб заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, который руководил обороной на другом участке фронта, заявили в минобороны.Москва с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о героически погибших в ДНР офицерах
Минобороны заявило о гибели полковников Макарова и Бровко при отражении атак ВСУ в ДНР