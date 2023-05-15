https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871896993.html
Польские и белорусские перевозчики научились обходить санкции ЕС
Польские и белорусские перевозчики научились обходить санкции ЕС - РИА Новости, 15.05.2023
Польские и белорусские перевозчики научились обходить санкции ЕС
Некоторые польские перевозчики скооперировались с белорусскими для обхода санкций ЕС, сообщил РИА Новости представитель одной из польских транспортных компаний. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:06
2023-05-15T15:06
2023-05-15T15:06
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ВАРШАВА, 15 мая - РИА Новости. Некоторые польские перевозчики скооперировались с белорусскими для обхода санкций ЕС, сообщил РИА Новости представитель одной из польских транспортных компаний. Ранее Европейский союз ввел санкции в отношении белорусских автомобильных перевозчиков. С 9 апреля им запрещено перевозить грузы по территории ЕС, в том числе транзитом. "Возникла такая ситуация, что фуру (полуприцеп), идущую на Беларусь или, например, Россию, невозможно забрать из ЕС белорусским тягачом. Перевозчики быстро сориентировались и теперь до Козлович (единственный работающий грузовой пункт пропуска на польско-белорусской границе – ред.) фуру везет тягач на номерах ЕС, а на границе ее перецепляют к тягачу с белорусской регистрацией, который везет груз дальше", - рассказал собеседник агентства. По его словам, таможенные службы не препятствуют таким действиям. "Все всё знают, все всё понимают, но фактически получается, что никто ничего не нарушает", - отметил он.
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html
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авто, белоруссия, россия, евросоюз, польша, санкции, санкции в отношении россии, в мире
Авто, Белоруссия, Россия, Евросоюз, Польша, Санкции, Санкции в отношении России, В мире
Польские и белорусские перевозчики научились обходить санкции ЕС
Польские и белорусские перевозчики научились обходить санкции ЕС с помощью тягачей