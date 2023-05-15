https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871827015.html

Глава ЕК заявила, что на саммите G7 обсудят антироссийские санкции

Глава ЕК заявила, что на саммите G7 обсудят антироссийские санкции - РИА Новости, 15.05.2023

Глава ЕК заявила, что на саммите G7 обсудят антироссийские санкции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите G7 обсудят действующие и будущие санкции против России. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:18

2023-05-15T13:18

2023-05-15T13:18

в мире

цены на нефть

россия

брюссель

владимир путин

япония

g7

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите G7 обсудят действующие и будущие санкции против России. "На саммите G7 мы будем обсуждать действующие санкции и будущие меры. Как вы знаете, Еврокомиссия предложила 11-й пакет санкций, который включит усиление ограничений и борьбу с их обходом… Наши меры всегда согласуются с мерами наших международных партнеров, которые также вводят соответствующие санкционные пакеты", - сообщила она на пресс-конференции в Брюсселе. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871034045.html

https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870471535.html

россия

брюссель

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, россия, брюссель, владимир путин, япония, g7, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз