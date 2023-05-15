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Глава ЕК заявила, что на саммите G7 обсудят антироссийские санкции - РИА Новости, 15.05.2023
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13:18 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871827015.html
Глава ЕК заявила, что на саммите G7 обсудят антироссийские санкции
Глава ЕК заявила, что на саммите G7 обсудят антироссийские санкции - РИА Новости, 15.05.2023
Глава ЕК заявила, что на саммите G7 обсудят антироссийские санкции
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите G7 обсудят действующие и будущие санкции против России. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:18
2023-05-15T13:18
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите G7 обсудят действующие и будущие санкции против России. "На саммите G7 мы будем обсуждать действующие санкции и будущие меры. Как вы знаете, Еврокомиссия предложила 11-й пакет санкций, который включит усиление ограничений и борьбу с их обходом… Наши меры всегда согласуются с мерами наших международных партнеров, которые также вводят соответствующие санкционные пакеты", - сообщила она на пресс-конференции в Брюсселе. В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230511/sanktsii-1871034045.html
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в мире, цены на нефть, россия, брюссель, владимир путин, япония, g7, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Россия, Брюссель, Владимир Путин, Япония, G7, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Глава ЕК заявила, что на саммите G7 обсудят антироссийские санкции

Глава ЕК фон дер Ляйен: на саммите G7 обсудят действующие и будущие санкции против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите G7 обсудят действующие и будущие санкции против России.
"На саммите G7 мы будем обсуждать действующие санкции и будущие меры. Как вы знаете, Еврокомиссия предложила 11-й пакет санкций, который включит усиление ограничений и борьбу с их обходом… Наши меры всегда согласуются с мерами наших международных партнеров, которые также вводят соответствующие санкционные пакеты", - сообщила она на пресс-конференции в Брюсселе.
Самолет - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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11 мая, 13:45
В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Берн - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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8 мая, 15:08
 
В миреЦены на нефтьРоссияБрюссельВладимир ПутинЯпонияG7ЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
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