Глава ЕК заявила, что на саммите G7 обсудят антироссийские санкции
Глава ЕК фон дер Ляйен: на саммите G7 обсудят действующие и будущие санкции против России
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите G7 обсудят действующие и будущие санкции против России.
"На саммите G7 мы будем обсуждать действующие санкции и будущие меры. Как вы знаете, Еврокомиссия предложила 11-й пакет санкций, который включит усиление ограничений и борьбу с их обходом… Наши меры всегда согласуются с мерами наших международных партнеров, которые также вводят соответствующие санкционные пакеты", - сообщила она на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый, 11-й, пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, страны ЕС могут запретить экспорт ряда товаров в третьи страны в случае подозрения в их участии в обходе санкций против РФ. При этом в ЕС неоднократно заявляли, что в отличие от США Евросоюз не хочет использовать экстерриториальные санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.