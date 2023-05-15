https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

Санкции закончились. ЕС больше не знает, как насолить Москве

Санкции закончились. ЕС больше не знает, как насолить Москве - РИА Новости, 15.05.2023

Санкции закончились. ЕС больше не знает, как насолить Москве

На подходе одиннадцатый пакет санкций. Еврокомиссия (ЕК) намерена расширить контроль за тем, как их соблюдают третьи страны. Это может испортить отношения... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T08:00

2023-05-15T08:00

2023-05-15T19:03

москва

европа

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. На подходе одиннадцатый пакет санкций. Еврокомиссия (ЕК) намерена расширить контроль за тем, как их соблюдают третьи страны. Это может испортить отношения Европы с ОАЭ, Турцией, Китаем и другими. Однако на действительно серьезные ограничения союзники не решились.Всем достанетсяБрюссель сфокусировался на закреплении эффекта предыдущих запретов. На этот раз под раздачу попадут компании и целые страны, помогающие Москве обойти запреты ЕС и по-прежнему получать товары — им самим заблокируют экспорт. Среди претендентов — несколько китайских разработчиков полупроводников, в частности 3HC Semiconductors, Sinno Electronics, компании из ОАЭ, Ирана и Армении.Нововведения коснутся и энергетического сектора. По данным Politico, возражений не высказали даже государства, получающие выгоду от незадекларированного импорта российской нефти. Так, судам, перевозящим черное золото, не позволят заходить в порты ЕС. Считается, что Москва использует танкеры третьих стран, в основном Греции, сообщает S&P Global. Часть флота уже сейчас скрывается и отключает GPS.Примечательно, что до недавних пор ЕС не признавал вторичные рестрикции и даже боролся с ними. Например, европейским компаниям и физлицам запретили соблюдать санкции США против Ирана, Кубы и Ливии, а соответствующие решения иностранных судов не действовали на территории союза. Так что кардинальная смена политики может привести к ухудшению внешнеэкономических отношений Европы.Некоторые дипломаты выступают против недальновидного подхода, и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорит об исключительно осторожном применении инструмента. Профессор Гентского университета Том Рейс отмечает, что ЕС в отличие от США не обладает сильными рычагами воздействия на третьи страны, но сама попытка вызовет неприятную ответную реакцию.Ожидания и реальностьДля обеспечения контроля за соблюдением санкций могут использовать мониторинг и анализ данных, финансовые ограничения, запрет на въезд в Европейский союз. Однако реализация мер потребует больших расходов, и процесс осложнит совместное производство продуктов и компонентов в разных странах."Попытка ограничить партнера может повлиять не только на региональную, но и на глобальную экономику. Другие государства могут начать еще активнее помогать России обходить рестрикции. Чем больше Штаты и ЕС гнут свою линию, тем выше вероятность отказа от дальнейшего сотрудничества или введения ответных мер", — отмечает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Данные о многочисленных нарушениях санкционного режима подтверждают предположение. Например, власти Швейцарии выявили 130 подобных случаев. Административные или уголовные дела завели только по двум из них, по 36 не нашли оснований для разбирательств, а по большей части еще идет расследование, сообщила глава швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда.Эксперты считают, что российские компании в любом случае найдут схемы для сохранения параллельного импорта и увеличения экспорта.Что не вошлоНесмотря на убеждения Берлина и Прибалтики отказаться от сотрудничества в области атомной энергетики, инициативу отклонили. Министр экономики Германии Роберт Хабек утверждал, что Россия — ненадежный партнер в области ядерных технологий. Однако Будапешт заявил, что не желает рисковать энергобезопасностью страны и никогда не поддержит санкции против "Росатома"."Германия отказалась от АЭС и закрыла свои последние станции этой весной. Разумеется, они против атома и тем более — российского участия. Это не связано с неуверенностью в исполнении контрактов", — поясняет замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.В ядерной сфере Москва сотрудничает со многими странами — от Испании и Франции до Индии и Китая. Среди прочего, сейчас "Росатом" строит в Турции АЭС "Аккую". Российский обогащенный уран закупают около десяти европейских государств, в том числе Нидерланды, Венгрия, Румыния, Чехия, Словакия, Болгария. Введение эмбарго на экспорт станет для них большой проблемой. "Мало уран добыть, надо еще обработать. Между тем мощностей по его "превращению" в топливо для атомных электростанций не так уж и много на планете, и значительная часть находится в России. Конкуренты "Росатома" — Urenco, Orano или CNNC — не смогут его полностью заменить, а нехватка урана приведет к остановке электростанций", — замечает промышленный эксперт Леонид Хазанов.Также в одиннадцатый пакет не войдут ограничения на импорт в Евросоюз российских алмазов. Против выступает Бельгия. В случае прекращения поставок под угрозой окажутся от десяти до тридцати тысяч рабочих мест в стране, не считая потерь валового внутреннего продукта и государственного бюджета. "Продажи отечественных алмазов в Бельгию доходили почти до двух миллиардов долларов в год", — напоминает Хазанов. Кроме того, в некоторых отраслях, таких как изготовление хирургических инструментов, российские алмазы не имеют альтернативы.Европейская комиссия не рискнула полностью запрещать и экспорт медикаментов в Россию — из страха потерять до 20% выручки фармацевтических компаний.В то же время Брюссель нашел место для искусства. EUobserver сообщает, что в санкционные списки могут попасть официальные лица, участвовавшие в перевозке экспонатов из Херсонского художественного музея в Симферопольский. Москве также выдвинут обвинения в разрушении 254 украинских памятников культуры.

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москва, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, россия