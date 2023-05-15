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В России стали чаще взрываться самогонные аппараты - РИА Новости, 15.05.2023
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14:23 15.05.2023 (обновлено: 22:04 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/samogon-1871874698.html
В России стали чаще взрываться самогонные аппараты
В России стали чаще взрываться самогонные аппараты - РИА Новости, 15.05.2023
В России стали чаще взрываться самогонные аппараты
С 2013-го по начало 2023 года в России произошло 117 взрывов самогонных аппаратов в многоквартирных домах, свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:23
2023-05-15T22:04
самогон
взрыв
статистика
алкоголь
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. С 2013-го по начало 2023 года в России произошло 117 взрывов самогонных аппаратов в многоквартирных домах, свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА Новости.Как показал анализ сообщений экстренных служб и СМИ, в 2013-м было зафиксировано два случая, а в 2022-м — двадцать один. Рекордным стал 2020-й, на который пришлось 25 инцидентов. Больше всего ЧП зафиксировано в Москве (восемь случаев), Екатеринбурге (четыре), Санкт-Петербурге и Орске (по три).По словам экспертов, обычно к трагедии приводят ошибки самих самогонщиков. "Во время второго перегона из экономии не подключают воду для охлаждения аппарата, пока тот не выйдет на стадию кипения, — объясняет автор блога о самогоне Александр Панфилов. — Но спирты закипают быстро, начинают выделяться и заполняют пространство. Для взрыва достаточно искры".Еще одна причина — некачественное оборудование. Как отмечают специалисты, с ростом спроса производители стали экономить, используя дешевые сплавы или делая более тонкими стенки конструкции.
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самогон, взрыв, статистика, алкоголь
Самогон, Взрыв, Статистика, Алкоголь

В России стали чаще взрываться самогонные аппараты

© Фото : Павел Малков/TelegramНа месте частичного обрушения двухэтажного дома в Рязани
На месте частичного обрушения двухэтажного дома в Рязани - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Павел Малков/Telegram
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. С 2013-го по начало 2023 года в России произошло 117 взрывов самогонных аппаратов в многоквартирных домах, свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА Новости.
Как показал анализ сообщений экстренных служб и СМИ, в 2013-м было зафиксировано два случая, а в 2022-м — двадцать один. Рекордным стал 2020-й, на который пришлось 25 инцидентов.
Больше всего ЧП зафиксировано в Москве (восемь случаев), Екатеринбурге (четыре), Санкт-Петербурге и Орске (по три).
Взрывы и возгорания самогонных аппаратов в квартирах россиянВзрывы и возгорания самогонных аппаратов в квартирах россиян
По словам экспертов, обычно к трагедии приводят ошибки самих самогонщиков. "Во время второго перегона из экономии не подключают воду для охлаждения аппарата, пока тот не выйдет на стадию кипения, — объясняет автор блога о самогоне Александр Панфилов. — Но спирты закипают быстро, начинают выделяться и заполняют пространство. Для взрыва достаточно искры".
Сотрудники МЧС на месте частичного обрушения двухэтажного дома в Рязани - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
"Достаточно одной искры": россияне переходят на "взрывоопасное" хобби
14 мая, 08:00
Еще одна причина — некачественное оборудование. Как отмечают специалисты, с ростом спроса производители стали экономить, используя дешевые сплавы или делая более тонкими стенки конструкции.
 
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