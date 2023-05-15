https://ria.ru/20230515/samogon-1871874698.html
В России стали чаще взрываться самогонные аппараты
В России стали чаще взрываться самогонные аппараты - РИА Новости, 15.05.2023
В России стали чаще взрываться самогонные аппараты
С 2013-го по начало 2023 года в России произошло 117 взрывов самогонных аппаратов в многоквартирных домах, свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:23
2023-05-15T14:23
2023-05-15T22:04
самогон
взрыв
статистика
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837621157_0:215:1280:935_1920x0_80_0_0_72701794cb54e9d4d1f6dd5f0bd5a80a.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. С 2013-го по начало 2023 года в России произошло 117 взрывов самогонных аппаратов в многоквартирных домах, свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА Новости.Как показал анализ сообщений экстренных служб и СМИ, в 2013-м было зафиксировано два случая, а в 2022-м — двадцать один. Рекордным стал 2020-й, на который пришлось 25 инцидентов. Больше всего ЧП зафиксировано в Москве (восемь случаев), Екатеринбурге (четыре), Санкт-Петербурге и Орске (по три).По словам экспертов, обычно к трагедии приводят ошибки самих самогонщиков. "Во время второго перегона из экономии не подключают воду для охлаждения аппарата, пока тот не выйдет на стадию кипения, — объясняет автор блога о самогоне Александр Панфилов. — Но спирты закипают быстро, начинают выделяться и заполняют пространство. Для взрыва достаточно искры".Еще одна причина — некачественное оборудование. Как отмечают специалисты, с ростом спроса производители стали экономить, используя дешевые сплавы или делая более тонкими стенки конструкции.
https://ria.ru/20230514/samogon-1871411747.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837621157_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fe46e406905195fd5003dcb8c4616f2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самогон, взрыв, статистика, алкоголь
Самогон, Взрыв, Статистика, Алкоголь
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. С 2013-го по начало 2023 года в России произошло 117 взрывов самогонных аппаратов в многоквартирных домах, свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА Новости.
Как показал анализ сообщений экстренных служб и СМИ, в 2013-м было зафиксировано два случая, а в 2022-м — двадцать один. Рекордным стал 2020-й, на который пришлось 25 инцидентов.
Больше всего ЧП зафиксировано в Москве (восемь случаев), Екатеринбурге (четыре), Санкт-Петербурге и Орске (по три).
По словам экспертов, обычно к трагедии приводят ошибки самих самогонщиков. "Во время второго перегона из экономии не подключают воду для охлаждения аппарата, пока тот не выйдет на стадию кипения, — объясняет автор блога о самогоне Александр Панфилов. — Но спирты закипают быстро, начинают выделяться и заполняют пространство. Для взрыва достаточно искры".
"Достаточно одной искры": россияне переходят на "взрывоопасное" хобби
Еще одна причина — некачественное оборудование. Как отмечают специалисты, с ростом спроса производители стали экономить, используя дешевые сплавы или делая более тонкими стенки конструкции.