https://ria.ru/20230515/samogon-1871874698.html

В России стали чаще взрываться самогонные аппараты

В России стали чаще взрываться самогонные аппараты - РИА Новости, 15.05.2023

В России стали чаще взрываться самогонные аппараты

С 2013-го по начало 2023 года в России произошло 117 взрывов самогонных аппаратов в многоквартирных домах, свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:23

2023-05-15T14:23

2023-05-15T22:04

самогон

взрыв

статистика

алкоголь

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. С 2013-го по начало 2023 года в России произошло 117 взрывов самогонных аппаратов в многоквартирных домах, свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА Новости.Как показал анализ сообщений экстренных служб и СМИ, в 2013-м было зафиксировано два случая, а в 2022-м — двадцать один. Рекордным стал 2020-й, на который пришлось 25 инцидентов. Больше всего ЧП зафиксировано в Москве (восемь случаев), Екатеринбурге (четыре), Санкт-Петербурге и Орске (по три).По словам экспертов, обычно к трагедии приводят ошибки самих самогонщиков. "Во время второго перегона из экономии не подключают воду для охлаждения аппарата, пока тот не выйдет на стадию кипения, — объясняет автор блога о самогоне Александр Панфилов. — Но спирты закипают быстро, начинают выделяться и заполняют пространство. Для взрыва достаточно искры".Еще одна причина — некачественное оборудование. Как отмечают специалисты, с ростом спроса производители стали экономить, используя дешевые сплавы или делая более тонкими стенки конструкции.

https://ria.ru/20230514/samogon-1871411747.html

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самогон, взрыв, статистика, алкоголь