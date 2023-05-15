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В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 15.05.2023 (обновлено: 10:17 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/raketa-1871741770.html
В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow
В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023
В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow
Киев при обстреле Луганска в понедельник мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, заявил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T08:59
2023-05-15T10:17
специальная военная операция на украине
происшествия
луганск
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Киев при обстреле Луганска в понедельник мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета", по его словам, это "скорее всего, ракеты". Корреспондент РИА новости сообщил что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ).Он уточнил, что на месте уже работают экстренные и аварийно-спасательные службы.
луганск
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"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
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происшествия, луганск, андрей марочко, луганская народная республика, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганск, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Киев при обстреле Луганска в понедельник мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow

Эксперт Марочко: Киев мог снова использовать ракету Storm Shadow для удара по Луганску

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Киев при обстреле Луганска в понедельник мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета", по его словам, это "скорее всего, ракеты". Корреспондент РИА новости сообщил что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ).
«
"Очевидцы слышали характерный звук полета ракеты, следовательно могу предположить, что это Storm Shadow, которыми ранее наносились удары по городу Луганску", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что на месте уже работают экстренные и аварийно-спасательные службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганскАндрей МарочкоЛуганская Народная Республика
 
 
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