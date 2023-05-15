https://ria.ru/20230515/raketa-1871741770.html
В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow
В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023
В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow
Киев при обстреле Луганска в понедельник мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, заявил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T08:59
2023-05-15T08:59
2023-05-15T10:17
специальная военная операция на украине
происшествия
луганск
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Киев при обстреле Луганска в понедельник мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета", по его словам, это "скорее всего, ракеты". Корреспондент РИА новости сообщил что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ).Он уточнил, что на месте уже работают экстренные и аварийно-спасательные службы.
луганск
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871403201_0:0:2240:1680_1920x0_80_0_0_a05c136c1b258e20f3b0830dadef52f1.jpg
"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
2023-05-15T08:59
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганск, андрей марочко, луганская народная республика, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганск, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Киев при обстреле Луганска в понедельник мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
2023-05-15T08:59
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PT0M24S
В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow
Эксперт Марочко: Киев мог снова использовать ракету Storm Shadow для удара по Луганску
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Киев при обстреле Луганска в понедельник мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета", по его словам, это "скорее всего, ракеты". Корреспондент РИА новости сообщил что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ).
«
"Очевидцы слышали характерный звук полета ракеты, следовательно могу предположить, что это Storm Shadow, которыми ранее наносились удары по городу Луганску", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что на месте уже работают экстренные и аварийно-спасательные службы.