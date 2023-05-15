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В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow

В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow - РИА Новости, 15.05.2023

В ЛНР считают, что Киев снова ударил по Луганску ракетой Storm Shadow

Киев при обстреле Луганска в понедельник мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, заявил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T08:59

2023-05-15T08:59

2023-05-15T10:17

специальная военная операция на украине

происшествия

луганск

андрей марочко

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Киев при обстреле Луганска в понедельник мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета", по его словам, это "скорее всего, ракеты". Корреспондент РИА новости сообщил что удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ).Он уточнил, что на месте уже работают экстренные и аварийно-спасательные службы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску "Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску 2023-05-15T08:59 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганск, андрей марочко, луганская народная республика, видео