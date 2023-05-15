https://ria.ru/20230515/premiya-1871763747.html

Названы лауреаты BAFTA TV Awards

Названы лауреаты BAFTA TV Awards - РИА Новости, 15.05.2023

Названы лауреаты BAFTA TV Awards

Названы лауреаты BAFTA TV Awards. Полный список победителей опубликовали на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:00

2023-05-15T11:00

2023-05-15T11:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Названы лауреаты BAFTA TV Awards. Полный список победителей опубликовали на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств.Лучшей актрисой назвали Кейт Уинслет за работу в ленте "Я — Рут". Среди актеров выделили Бене Уишоу ("Будет больно"). Награды за роли второго планы получили Адиль Ахтар ("Шервуд") и Энн-Мэри Дафф ("Заговор сестер Гарви"). В категории "Лучший драматический сериал" победу присудили "Заговору сестер Гарви". Среди комедийных проектов выделили "Девчонок из Дерри". "Инфлюенсеры" обошли других претендентов в номинации за мини-сериалы. Лучшим международным проектом стал "Монстр: История Джеффри Дамера". Британская киноакадемия была основана в 1947 году. Премия в области телевидения она вручает с 1955 года. Ранее сообщалось о том, что мировая премьера фильма "Ампир V" по одноименному роману Виктора Пелевина пройдет на фестивале в Монреале.

https://ria.ru/20230511/kontsert-1871096955.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, bafta, кейт уинслет