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Названы лауреаты BAFTA TV Awards - РИА Новости, 15.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:00 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/premiya-1871763747.html
Названы лауреаты BAFTA TV Awards
Названы лауреаты BAFTA TV Awards - РИА Новости, 15.05.2023
Названы лауреаты BAFTA TV Awards
Названы лауреаты BAFTA TV Awards. Полный список победителей опубликовали на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:00
2023-05-15T11:00
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Названы лауреаты BAFTA TV Awards. Полный список победителей опубликовали на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств.Лучшей актрисой назвали Кейт Уинслет за работу в ленте "Я — Рут". Среди актеров выделили Бене Уишоу ("Будет больно"). Награды за роли второго планы получили Адиль Ахтар ("Шервуд") и Энн-Мэри Дафф ("Заговор сестер Гарви"). В категории "Лучший драматический сериал" победу присудили "Заговору сестер Гарви". Среди комедийных проектов выделили "Девчонок из Дерри". "Инфлюенсеры" обошли других претендентов в номинации за мини-сериалы. Лучшим международным проектом стал "Монстр: История Джеффри Дамера". Британская киноакадемия была основана в 1947 году. Премия в области телевидения она вручает с 1955 года. Ранее сообщалось о том, что мировая премьера фильма "Ампир V" по одноименному роману Виктора Пелевина пройдет на фестивале в Монреале.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, bafta, кейт уинслет
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, BAFTA, Кейт Уинслет
Названы лауреаты BAFTA TV Awards

Кейт Уинслет и Бене Уишоу получили награды BAFTA TV Awards

© AP Photo / Invision/Alberto PezzaliКейт Уинслет на вручение премии BAFTA TV Awards
Кейт Уинслет на вручение премии BAFTA TV Awards - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Invision/Alberto Pezzali
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Названы лауреаты BAFTA TV Awards. Полный список победителей опубликовали на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств.
Лучшей актрисой назвали Кейт Уинслет за работу в ленте "Я — Рут". Среди актеров выделили Бене Уишоу ("Будет больно"). Награды за роли второго планы получили Адиль Ахтар ("Шервуд") и Энн-Мэри Дафф ("Заговор сестер Гарви").
В категории "Лучший драматический сериал" победу присудили "Заговору сестер Гарви". Среди комедийных проектов выделили "Девчонок из Дерри". "Инфлюенсеры" обошли других претендентов в номинации за мини-сериалы.
Лучшим международным проектом стал "Монстр: История Джеффри Дамера".
Британская киноакадемия была основана в 1947 году. Премия в области телевидения она вручает с 1955 года.
Ранее сообщалось о том, что мировая премьера фильма "Ампир V" по одноименному роману Виктора Пелевина пройдет на фестивале в Монреале.
Лео Кремер. Камерный оркестр Заслуженного коллектива России. Большой зал Петерубургской филармонии - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В Петербурге выступит немецкий дирижер Лео Кремер
11 мая, 18:50
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыBAFTAКейт Уинслет
 
 
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