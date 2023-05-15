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Петербуржец пытался убить подругу сначала в троллейбусе, затем в больнице - РИА Новости, 15.05.2023
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15:31 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/pokushenie-1871907991.html
Петербуржец пытался убить подругу сначала в троллейбусе, затем в больнице
Петербуржец пытался убить подругу сначала в троллейбусе, затем в больнице - РИА Новости, 15.05.2023
Петербуржец пытался убить подругу сначала в троллейбусе, затем в больнице
Житель Петербурга задержан за то, что пытался убить сожительницу сначала в троллейбусе, а затем несколько раз ударил ее ножом прямо в больнице, сообщает... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T15:31
2023-05-15T15:31
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Житель Петербурга задержан за то, что пытался убить сожительницу сначала в троллейбусе, а затем несколько раз ударил ее ножом прямо в больнице, сообщает региональная полиция в понедельник. Инцидент произошел накануне днем у дома 78 по Светлановскому проспекту: в троллейбусе 39-летнюю пассажирку жестоко избил ее сожитель, после чего сбежавший с места ЧП. С множественными травмами женщину отвезли в одну из городских больниц. Уже вечером из больницы в полицию поступил сигнал, что этот же мужчина проник в приемный покой, где несколько раз ударил женщину ножом в спину и плечо, после чего скрылся. "В 21.30 у дома 27/2 по Гражданскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления оперативники задержали 42-летнего жителя данного дома", - отмечается в релизе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Петербуржец пытался убить подругу сначала в троллейбусе, затем в больнице

В Петербурге мужчина пытался убить сожительницу сначала в троллейбусе, затем в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Житель Петербурга задержан за то, что пытался убить сожительницу сначала в троллейбусе, а затем несколько раз ударил ее ножом прямо в больнице, сообщает региональная полиция в понедельник.
Инцидент произошел накануне днем у дома 78 по Светлановскому проспекту: в троллейбусе 39-летнюю пассажирку жестоко избил ее сожитель, после чего сбежавший с места ЧП. С множественными травмами женщину отвезли в одну из городских больниц.
Уже вечером из больницы в полицию поступил сигнал, что этот же мужчина проник в приемный покой, где несколько раз ударил женщину ножом в спину и плечо, после чего скрылся.
"В 21.30 у дома 27/2 по Гражданскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления оперативники задержали 42-летнего жителя данного дома", - отмечается в релизе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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