https://ria.ru/20230515/pokushenie-1871907991.html

Петербуржец пытался убить подругу сначала в троллейбусе, затем в больнице

Петербуржец пытался убить подругу сначала в троллейбусе, затем в больнице - РИА Новости, 15.05.2023

Петербуржец пытался убить подругу сначала в троллейбусе, затем в больнице

Житель Петербурга задержан за то, что пытался убить сожительницу сначала в троллейбусе, а затем несколько раз ударил ее ножом прямо в больнице, сообщает... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:31

2023-05-15T15:31

2023-05-15T15:31

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Житель Петербурга задержан за то, что пытался убить сожительницу сначала в троллейбусе, а затем несколько раз ударил ее ножом прямо в больнице, сообщает региональная полиция в понедельник. Инцидент произошел накануне днем у дома 78 по Светлановскому проспекту: в троллейбусе 39-летнюю пассажирку жестоко избил ее сожитель, после чего сбежавший с места ЧП. С множественными травмами женщину отвезли в одну из городских больниц. Уже вечером из больницы в полицию поступил сигнал, что этот же мужчина проник в приемный покой, где несколько раз ударил женщину ножом в спину и плечо, после чего скрылся. "В 21.30 у дома 27/2 по Гражданскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления оперативники задержали 42-летнего жителя данного дома", - отмечается в релизе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230401/zaderzhanie-1862410768.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)