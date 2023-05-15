Рейтинг@Mail.ru
НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки, заявил Грушко - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/nato-1872028324.html
НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки, заявил Грушко
НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки, заявил Грушко - РИА Новости, 15.05.2023
НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки, заявил Грушко
НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки 1999 года, чтобы стереть это пятно со своей репутации, заявил замминистра иностранных дел России Александр... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T23:39
2023-05-15T23:39
в мире
сербия
россия
югославия
александр грушко
нато
евросоюз
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150591/40/1505914078_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_0b0d425c0c5201a78cc8bf2f44cfadb1.jpg
БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки 1999 года, чтобы стереть это пятно со своей репутации, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. "Заставить забыть сербов бомбардировки 1999 года, это для них – стратегическая цель, моральная такая цель, и они считают, что на этом тогда можно поставить точку, на этой истории, которая является жирным пятном на фасаде НАТО", - заявил Грушко в эфире телеканала РТРС. Президент РС Милорад Додик указал в середине апреля, что власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины выступают против вступления БиГ в НАТО. Додик указал 24 марта, в годовщину бомбардировок НАТО 1999 года Союзной республики Югославия, что ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии, Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а от них самих не приходит ничего хорошего. Лидер боснийских сербов заявлял, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями в результате авиаударов почти тридцатилетней давности. Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, при чем погибли свыше 150 гражданских лиц. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
https://ria.ru/20230509/vuchich-1870537517.html
https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html
сербия
россия
югославия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150591/40/1505914078_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_9a9728fe3e0f032a9c7503d71a28849d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, югославия, александр грушко, нато, евросоюз, оон, милорад додик
В мире, Сербия, Россия, Югославия, Александр Грушко, НАТО, Евросоюз, ООН, Милорад Додик
НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки, заявил Грушко

Замглавы МИД Грушко: НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки 1999 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде
Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывшее здание Министерства обороны, разрушенное после бомбардировки НАТО 1999 года в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки 1999 года, чтобы стереть это пятно со своей репутации, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
"Заставить забыть сербов бомбардировки 1999 года, это для них – стратегическая цель, моральная такая цель, и они считают, что на этом тогда можно поставить точку, на этой истории, которая является жирным пятном на фасаде НАТО", - заявил Грушко в эфире телеканала РТРС.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Вучич заявил о требовании Запада ввести санкции против России
9 мая, 00:20
Президент РС Милорад Додик указал в середине апреля, что власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины выступают против вступления БиГ в НАТО.
Додик указал 24 марта, в годовщину бомбардировок НАТО 1999 года Союзной республики Югославия, что ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии, Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а от них самих не приходит ничего хорошего.
Лидер боснийских сербов заявлял, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями в результате авиаударов почти тридцатилетней давности. Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, при чем погибли свыше 150 гражданских лиц.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Митинг в поддержку России в Белграде - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
В Сербии "русская партия" уже торжествует над НАТО
5 декабря 2022, 08:00
 
В миреСербияРоссияЮгославияАлександр ГрушкоНАТОЕвросоюзООНМилорад Додик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала