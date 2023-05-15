https://ria.ru/20230515/nato-1872028324.html

НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки, заявил Грушко

НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки, заявил Грушко - РИА Новости, 15.05.2023

НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки, заявил Грушко

НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки 1999 года, чтобы стереть это пятно со своей репутации, заявил замминистра иностранных дел России Александр... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T23:39

2023-05-15T23:39

2023-05-15T23:39

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БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. НАТО старается заставить сербов забыть бомбардировки 1999 года, чтобы стереть это пятно со своей репутации, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. "Заставить забыть сербов бомбардировки 1999 года, это для них – стратегическая цель, моральная такая цель, и они считают, что на этом тогда можно поставить точку, на этой истории, которая является жирным пятном на фасаде НАТО", - заявил Грушко в эфире телеканала РТРС. Президент РС Милорад Додик указал в середине апреля, что власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины выступают против вступления БиГ в НАТО. Додик указал 24 марта, в годовщину бомбардировок НАТО 1999 года Союзной республики Югославия, что ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии, Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а от них самих не приходит ничего хорошего. Лидер боснийских сербов заявлял, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями в результате авиаударов почти тридцатилетней давности. Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, при чем погибли свыше 150 гражданских лиц. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.

https://ria.ru/20230509/vuchich-1870537517.html

https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html

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в мире, сербия, россия, югославия, александр грушко, нато, евросоюз, оон, милорад додик