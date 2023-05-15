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Столтенберг предостерег НАТО от двусторонних гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 15.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/nato-1871880187.html
Столтенберг предостерег НАТО от двусторонних гарантий безопасности Украине
Столтенберг предостерег НАТО от двусторонних гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 15.05.2023
Столтенберг предостерег НАТО от двусторонних гарантий безопасности Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предоставление союзниками Украине двусторонних гарантий безопасности приблизит НАТО близок к применению... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:32
2023-05-15T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
йенс столтенберг
сергей лавров
андерс фог расмуссен
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предоставление союзниками Украине двусторонних гарантий безопасности приблизит НАТО близок к применению 5-й статьи устава - о нападении на страны альянса. В 5-й статье устава НАТО говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. "Если союзники по НАТО, в особенности крупные, начнут предоставлять Украине гарантии безопасности в двустороннем порядке, мы будем близки к (применению) 5-й статьи", - заявил Столтенберг, беседуя с председателем фонда "Альянс демократий" Андерсом Фог Расмуссеном. Трансляция велась на сайте НАТО. Генсек отметил, что единственным решением остается усиление военной поддержки Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230511/nato-1870921919.html
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в мире, украина, россия, европа, йенс столтенберг, сергей лавров, андерс фог расмуссен, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Андерс Фог Расмуссен, НАТО
Столтенберг предостерег НАТО от двусторонних гарантий безопасности Украине

Столтенберг предостерег страны НАТО от двусторонних гарантий безопасности для Украины

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предоставление союзниками Украине двусторонних гарантий безопасности приблизит НАТО близок к применению 5-й статьи устава - о нападении на страны альянса.
В 5-й статье устава НАТО говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
"Если союзники по НАТО, в особенности крупные, начнут предоставлять Украине гарантии безопасности в двустороннем порядке, мы будем близки к (применению) 5-й статьи", - заявил Столтенберг, беседуя с председателем фонда "Альянс демократий" Андерсом Фог Расмуссеном. Трансляция велась на сайте НАТО.
Генсек отметил, что единственным решением остается усиление военной поддержки Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаЙенс СтолтенбергСергей ЛавровАндерс Фог РасмуссенНАТО
 
 
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