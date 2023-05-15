https://ria.ru/20230515/lugansk-1871746549.html

На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства

На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства - РИА Новости, 15.05.2023

На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства

Фрагменты ракеты иностранного производства найдены на месте удара в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:18

2023-05-15T09:18

2023-05-15T10:16

специальная военная операция на украине

луганск

происшествия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Фрагменты ракеты иностранного производства найдены на месте удара в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета" - по его словам, это "скорее всего, ракеты".Удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), отмечает с места событий корреспондент РИА Новости.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко высказывал мнение, что Киев мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску "Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску 2023-05-15T09:18 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганск, происшествия, вооруженные силы украины, видео