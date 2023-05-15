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На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства - РИА Новости, 15.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 15.05.2023 (обновлено: 10:16 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/lugansk-1871746549.html
На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства
На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства - РИА Новости, 15.05.2023
На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства
Фрагменты ракеты иностранного производства найдены на месте удара в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:18
2023-05-15T10:16
специальная военная операция на украине
луганск
происшествия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Фрагменты ракеты иностранного производства найдены на месте удара в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета" - по его словам, это "скорее всего, ракеты".Удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), отмечает с места событий корреспондент РИА Новости.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко высказывал мнение, что Киев мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.
луганск
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"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
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луганск, происшествия, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Происшествия, Вооруженные силы Украины
На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Фрагменты ракеты иностранного производства найдены на месте удара в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
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На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства

На месте удара в Луганске обнаружили фрагменты ракеты иностранного производства

Прилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
Прилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
Прилет ракеты на территорию бывшего авиационного училища штурманов в Луганске
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Фрагменты ракеты иностранного производства найдены на месте удара в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета" - по его словам, это "скорее всего, ракеты".
Удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), отмечает с места событий корреспондент РИА Новости.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко высказывал мнение, что Киев мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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