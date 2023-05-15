https://ria.ru/20230515/lugansk-1871746549.html
На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства
На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства - РИА Новости, 15.05.2023
На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства
Фрагменты ракеты иностранного производства найдены на месте удара в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:18
2023-05-15T09:18
2023-05-15T10:16
специальная военная операция на украине
луганск
происшествия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Фрагменты ракеты иностранного производства найдены на месте удара в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.Ранее экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в районе автовокзала в Луганске зафиксировано два "прилета" - по его словам, это "скорее всего, ракеты".Удар пришелся по району бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ), отмечает с места событий корреспондент РИА Новости.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко высказывал мнение, что Киев мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.
луганск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871744428_0:312:916:999_1920x0_80_0_0_6ba5aa9af1b08279bf5a4dfe9e15f9e8.png
"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
"Услышал взрыв, посыпались стекла" – очевидцы об ударе по Луганску
2023-05-15T09:18
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганск, происшествия, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Происшествия, Вооруженные силы Украины
На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства
ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Фрагменты ракеты иностранного производства найдены на месте удара в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
2023-05-15T09:18
true
PT0M24S
На месте удара в Луганске нашли части ракеты иностранного производства
На месте удара в Луганске обнаружили фрагменты ракеты иностранного производства