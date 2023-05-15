https://ria.ru/20230515/l-type-1871827341.html
Электромобиль L-Type хотят выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Электромобиль L-Type хотят выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге - РИА Новости, 15.05.2023
Электромобиль L-Type хотят выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, сообщил журналистам заместитель генерального директора концерна... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:19
2023-05-15T13:19
2023-05-15T13:36
экономика
авто
санкт-петербург
концерн пво "алмаз-антей"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, сообщил журналистам заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников."Мы будем выпускать еще маленькие машинки L-type. Презентация этой машины будет 25-26 мая уже на бывшем заводе Toyotа... Будет показан первый образец. Мы будем выпускать их порядка 10-14 тысяч. До тех пор, пока не раскрутим производство электромобилей", - сказал он.Согласно материалам компании, электрический микрокар L-type категории L7е - это компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, все его комплектующие российского производства, скорость - 90 км/ч, пробег – 183 километра на одной зарядке. Микрокар может использоваться для корпоративных автопарков с частыми перевозками "склад-клиент" на короткие расстояния, торговых и медицинских сетей, ресторанного бизнеса, а также служб городского сервиса, закрытых территорий и шеринга. Старт производства намечен на 2024 год. Завод планирует сначала производить по 2 тысячи автомобилей в год, затем к 2029 году, нарастить их выпуск до 10-12 тысяч в год.Как сообщалось в апреле, "Алмаз-Антей" планирует в 2026 году начать на бывшем заводе Toyota в Петербурге серийный выпуск электромобилей Е-Neva. А в 2024 году здесь планируется начать выпуск грузового автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11.АО "Обуховский завод" в апреле получило в управление активы бывшего завода ООО "Тойота Мотор", приобретенного ООО "Шушары-Авто" (дочернее предприятие ФГУП "НАМИ"). Обуховский завод в качестве управляющей компании будет заниматься всей оперативной деятельностью по управлению предприятием для организации производства автомобилей.
https://ria.ru/20230118/e-neva-1845745207.html
https://ria.ru/20220802/elektro-1806454857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, санкт-петербург, концерн пво "алмаз-антей"
Экономика, Авто, Санкт-Петербург, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Электромобиль L-Type хотят выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
"Алмаз-Антей" хочет выпускать электромобиль L-Type на бывшем заводе Toyota в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, сообщил журналистам заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников.
"Мы будем выпускать еще маленькие машинки L-type. Презентация этой машины будет 25-26 мая уже на бывшем заводе Toyotа... Будет показан первый образец. Мы будем выпускать их порядка 10-14 тысяч. До тех пор, пока не раскрутим производство электромобилей", - сказал он.
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Согласно материалам компании, электрический микрокар L-type категории L7е - это компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, все его комплектующие российского производства, скорость - 90 км/ч, пробег – 183 километра на одной зарядке. Микрокар может использоваться для корпоративных автопарков с частыми перевозками "склад-клиент" на короткие расстояния, торговых и медицинских сетей, ресторанного бизнеса, а также служб городского сервиса, закрытых территорий и шеринга. Старт производства намечен на 2024 год. Завод планирует сначала производить по 2 тысячи автомобилей в год, затем к 2029 году, нарастить их выпуск до 10-12 тысяч в год.
Как сообщалось в апреле, "Алмаз-Антей" планирует в 2026 году начать на бывшем заводе Toyota в Петербурге серийный выпуск электромобилей Е-Neva. А в 2024 году здесь планируется начать выпуск грузового автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11.
АО "Обуховский завод" в апреле получило в управление активы бывшего завода ООО "Тойота Мотор", приобретенного ООО "Шушары-Авто" (дочернее предприятие ФГУП "НАМИ
"). Обуховский завод в качестве управляющей компании будет заниматься всей оперативной деятельностью по управлению предприятием для организации производства автомобилей.
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