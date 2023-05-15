https://ria.ru/20230515/l-type-1871827341.html

Электромобиль L-Type хотят выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге

Электромобиль L-Type хотят выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге - РИА Новости, 15.05.2023

Электромобиль L-Type хотят выпускать на бывшем заводе Toyota в Петербурге

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, сообщил журналистам заместитель генерального директора концерна... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:19

2023-05-15T13:19

2023-05-15T13:36

экономика

авто

санкт-петербург

концерн пво "алмаз-антей"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге планируется выпускать электрический микрокар L-type, сообщил журналистам заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей", генеральный директор АО "Обуховский завод" Михаил Подвязников."Мы будем выпускать еще маленькие машинки L-type. Презентация этой машины будет 25-26 мая уже на бывшем заводе Toyotа... Будет показан первый образец. Мы будем выпускать их порядка 10-14 тысяч. До тех пор, пока не раскрутим производство электромобилей", - сказал он.Согласно материалам компании, электрический микрокар L-type категории L7е - это компактный городской электромобиль с быстрозаменяемыми батареями, все его комплектующие российского производства, скорость - 90 км/ч, пробег – 183 километра на одной зарядке. Микрокар может использоваться для корпоративных автопарков с частыми перевозками "склад-клиент" на короткие расстояния, торговых и медицинских сетей, ресторанного бизнеса, а также служб городского сервиса, закрытых территорий и шеринга. Старт производства намечен на 2024 год. Завод планирует сначала производить по 2 тысячи автомобилей в год, затем к 2029 году, нарастить их выпуск до 10-12 тысяч в год.Как сообщалось в апреле, "Алмаз-Антей" планирует в 2026 году начать на бывшем заводе Toyota в Петербурге серийный выпуск электромобилей Е-Neva. А в 2024 году здесь планируется начать выпуск грузового автомобиля гражданского назначения БАЗ-S36A11.АО "Обуховский завод" в апреле получило в управление активы бывшего завода ООО "Тойота Мотор", приобретенного ООО "Шушары-Авто" (дочернее предприятие ФГУП "НАМИ"). Обуховский завод в качестве управляющей компании будет заниматься всей оперативной деятельностью по управлению предприятием для организации производства автомобилей.

https://ria.ru/20230118/e-neva-1845745207.html

https://ria.ru/20220802/elektro-1806454857.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, санкт-петербург, концерн пво "алмаз-антей"