В РЖД назвали самые популярные железнодорожные круизы по России
"РЖД Тур": самые популярные железнодорожные круизы по России – в Карелию и на Кавказ
© Светлана БаеваКруиз на поезде "Гостеприимный Кавказ. Великий Шелковый путь"
© Светлана Баева
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Самыми популярными направлениями для железнодорожных круизов стали Карелия и Кавказ, заявил генеральный директор "РЖД Тур" Роман Бараковских в беседе с АТОР.
По его словам, в 2022 году "РЖД Тур" отправил в путешествие более 15 тысяч человек в 32 региона России и Белоруссию.
“Традиционно самым популярным направлением для железнодорожных круизов и турпоездов является Карелия”, – рассказал Бараковских. На втором месте по объему спроса – Кавказ, в первую очередь – круиз "Жемчужина Кавказа".
Третье место, по словам эксперта, делят Белоруссия и зимние "сказочные" направления – в первую очередь, турпоезда в Великий Устюг, на родину Деда Мороза.
В этом году Бараковских отметил эногастрономический круиз "К виноградникам у моря", а также поезда "В долину лотосов", "Русский Север", "Грушинский экспресс" из Санкт-Петербурга и из Москвы. Ведется разработка круиза "К северному сиянию". “Откроем продажи на этот маршрут в ближайшее время”, – заверил он.
До 2020 года "визитной карточкой" компании были прежде всего паровозные туры из Москвы, Санкт-Петербурга, по Кругобайкальской железной дороге, а также железнодорожные круизы по Транссибу и Северу России на поезде "Императорская Россия". “И самую значительную долю нашего бизнеса занимал тогда именно въездной туризм – обслуживание туристических групп, преимущественно из Европы”, – говорит Бараковских.
По его словам, с началом пандемии РЖД сделали ставку на внутренний туризм. В 2020 году появился первый круизный железнодорожный маршрут "Величие Севера", который пользовался спросом. Также стали запускаться туристические поезда выходного дня.