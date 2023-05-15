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В РЖД назвали самые популярные железнодорожные круизы по России - РИА Новости, 15.05.2023
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Туризм
 
14:08 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/kruiz-1871813688.html
В РЖД назвали самые популярные железнодорожные круизы по России
В РЖД назвали самые популярные железнодорожные круизы по России - РИА Новости, 15.05.2023
В РЖД назвали самые популярные железнодорожные круизы по России
Самыми популярными направлениями для железнодорожных круизов стали Карелия и Кавказ, заявил генеральный директор "РЖД Тур" Роман Бараковских в беседе с АТОР. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T14:08
2023-05-15T14:08
туризм
новости - туризм
кавказ
санкт-петербург
москва
дед мороз
ржд
куда поехать
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Самыми популярными направлениями для железнодорожных круизов стали Карелия и Кавказ, заявил генеральный директор "РЖД Тур" Роман Бараковских в беседе с АТОР.По его словам, в 2022 году "РЖД Тур" отправил в путешествие более 15 тысяч человек в 32 региона России и Белоруссию.“Традиционно самым популярным направлением для железнодорожных круизов и турпоездов является Карелия”, – рассказал Бараковских. На втором месте по объему спроса – Кавказ, в первую очередь – круиз "Жемчужина Кавказа".Третье место, по словам эксперта, делят Белоруссия и зимние "сказочные" направления – в первую очередь, турпоезда в Великий Устюг, на родину Деда Мороза.В этом году Бараковских отметил эногастрономический круиз "К виноградникам у моря", а также поезда "В долину лотосов", "Русский Север", "Грушинский экспресс" из Санкт-Петербурга и из Москвы. Ведется разработка круиза "К северному сиянию". “Откроем продажи на этот маршрут в ближайшее время”, – заверил он.До 2020 года "визитной карточкой" компании были прежде всего паровозные туры из Москвы, Санкт-Петербурга, по Кругобайкальской железной дороге, а также железнодорожные круизы по Транссибу и Северу России на поезде "Императорская Россия". “И самую значительную долю нашего бизнеса занимал тогда именно въездной туризм – обслуживание туристических групп, преимущественно из Европы”, – говорит Бараковских.По его словам, с началом пандемии РЖД сделали ставку на внутренний туризм. В 2020 году появился первый круизный железнодорожный маршрут "Величие Севера", который пользовался спросом. Также стали запускаться туристические поезда выходного дня.
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новости - туризм, кавказ, санкт-петербург, москва, дед мороз, ржд, куда поехать, туризм, достопримечательности
Туризм, Новости - Туризм, Кавказ, Санкт-Петербург, Москва, Дед Мороз, РЖД, куда поехать, Туризм, Достопримечательности
В РЖД назвали самые популярные железнодорожные круизы по России

"РЖД Тур": самые популярные железнодорожные круизы по России – в Карелию и на Кавказ

© Светлана БаеваКруиз на поезде "Гостеприимный Кавказ. Великий Шелковый путь"
Круиз на поезде Гостеприимный Кавказ. Великий Шелковый путь
© Светлана Баева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Самыми популярными направлениями для железнодорожных круизов стали Карелия и Кавказ, заявил генеральный директор "РЖД Тур" Роман Бараковских в беседе с АТОР.
По его словам, в 2022 году "РЖД Тур" отправил в путешествие более 15 тысяч человек в 32 региона России и Белоруссию.
“Традиционно самым популярным направлением для железнодорожных круизов и турпоездов является Карелия”, – рассказал Бараковских. На втором месте по объему спроса – Кавказ, в первую очередь – круиз "Жемчужина Кавказа".
Третье место, по словам эксперта, делят Белоруссия и зимние "сказочные" направления – в первую очередь, турпоезда в Великий Устюг, на родину Деда Мороза.
В этом году Бараковских отметил эногастрономический круиз "К виноградникам у моря", а также поезда "В долину лотосов", "Русский Север", "Грушинский экспресс" из Санкт-Петербурга и из Москвы. Ведется разработка круиза "К северному сиянию". “Откроем продажи на этот маршрут в ближайшее время”, – заверил он.
До 2020 года "визитной карточкой" компании были прежде всего паровозные туры из Москвы, Санкт-Петербурга, по Кругобайкальской железной дороге, а также железнодорожные круизы по Транссибу и Северу России на поезде "Императорская Россия". “И самую значительную долю нашего бизнеса занимал тогда именно въездной туризм – обслуживание туристических групп, преимущественно из Европы”, – говорит Бараковских.
По его словам, с началом пандемии РЖД сделали ставку на внутренний туризм. В 2020 году появился первый круизный железнодорожный маршрут "Величие Севера", который пользовался спросом. Также стали запускаться туристические поезда выходного дня.
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