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В РЖД назвали самые популярные железнодорожные круизы по России

В РЖД назвали самые популярные железнодорожные круизы по России - РИА Новости, 15.05.2023

В РЖД назвали самые популярные железнодорожные круизы по России

Самыми популярными направлениями для железнодорожных круизов стали Карелия и Кавказ, заявил генеральный директор "РЖД Тур" Роман Бараковских в беседе с АТОР. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T14:08

2023-05-15T14:08

2023-05-15T14:08

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Самыми популярными направлениями для железнодорожных круизов стали Карелия и Кавказ, заявил генеральный директор "РЖД Тур" Роман Бараковских в беседе с АТОР.По его словам, в 2022 году "РЖД Тур" отправил в путешествие более 15 тысяч человек в 32 региона России и Белоруссию.“Традиционно самым популярным направлением для железнодорожных круизов и турпоездов является Карелия”, – рассказал Бараковских. На втором месте по объему спроса – Кавказ, в первую очередь – круиз "Жемчужина Кавказа".Третье место, по словам эксперта, делят Белоруссия и зимние "сказочные" направления – в первую очередь, турпоезда в Великий Устюг, на родину Деда Мороза.В этом году Бараковских отметил эногастрономический круиз "К виноградникам у моря", а также поезда "В долину лотосов", "Русский Север", "Грушинский экспресс" из Санкт-Петербурга и из Москвы. Ведется разработка круиза "К северному сиянию". “Откроем продажи на этот маршрут в ближайшее время”, – заверил он.До 2020 года "визитной карточкой" компании были прежде всего паровозные туры из Москвы, Санкт-Петербурга, по Кругобайкальской железной дороге, а также железнодорожные круизы по Транссибу и Северу России на поезде "Императорская Россия". “И самую значительную долю нашего бизнеса занимал тогда именно въездной туризм – обслуживание туристических групп, преимущественно из Европы”, – говорит Бараковских.По его словам, с началом пандемии РЖД сделали ставку на внутренний туризм. В 2020 году появился первый круизный железнодорожный маршрут "Величие Севера", который пользовался спросом. Также стали запускаться туристические поезда выходного дня.

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