https://ria.ru/20230515/klimat-1871728092.html

Климатолог заявил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах

Климатолог заявил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах - РИА Новости, 15.05.2023

Климатолог заявил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах

2023-й и 2024-й годы станут теплее 2022-го из-за смены фазы течений в Тихом океане, температура повысится всего на 0,1 градуса, однако вырастет число опасных... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T03:36

2023-05-15T03:36

2023-05-15T03:36

тихий океан

алексей кокорин

общество

климат

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. 2023-й и 2024-й годы станут теплее 2022-го из-за смены фазы течений в Тихом океане, температура повысится всего на 0,1 градуса, однако вырастет число опасных природных явлений, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. 15 мая отмечается Международный день климата. Цель праздника – привлечь внимание к проблеме глобального изменения климата. "Появилась новая информация о том, как фаза океанских течений в Тихом океане Ла-Нинья – это самый большой естественный фактор воздействия на климат - будет сменяться фазой Эль-Ниньо", - сказал Кокорин. По его словам, особенность такого изменения в том, что при фазе Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а на той территории, где развилось Эль-Ниньо, поток идет из океана в атмосферу. Климатолог подчеркнул, что этот процесс может начаться уже во второй половине 2023 года. "То есть у нас 2023 год будет существенно теплее 2022-го по этой причине. Ну а дальше - 2024-й год, когда у нас будет и Эль-Ниньо, и продолжится воздействие человека на климат, будет еще теплее", - заявил Кокорин. Он уточнил, что глобальная температура в таком случае повысится примерно на 0,1 градуса. "Это для обычного человека что-то неуловимое, но надо понимать, что тренд таков, и он проявляется не в этой 0,1 градуса, а в большей силе и частоте опасных явлений", - добавил Кокорин.

https://ria.ru/20230515/klimat-1871727738.html

https://ria.ru/20230325/klimat-1860608388.html

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тихий океан, алексей кокорин, общество, климат