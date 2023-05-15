Рейтинг@Mail.ru
Климатолог заявил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/klimat-1871728092.html
Климатолог заявил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах
Климатолог заявил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах - РИА Новости, 15.05.2023
Климатолог заявил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах
2023-й и 2024-й годы станут теплее 2022-го из-за смены фазы течений в Тихом океане, температура повысится всего на 0,1 градуса, однако вырастет число опасных... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T03:36
2023-05-15T03:36
тихий океан
алексей кокорин
общество
климат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864795422_0:304:3102:2048_1920x0_80_0_0_6354e301df911b97632bd401859a9069.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. 2023-й и 2024-й годы станут теплее 2022-го из-за смены фазы течений в Тихом океане, температура повысится всего на 0,1 градуса, однако вырастет число опасных природных явлений, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. 15 мая отмечается Международный день климата. Цель праздника – привлечь внимание к проблеме глобального изменения климата. "Появилась новая информация о том, как фаза океанских течений в Тихом океане Ла-Нинья – это самый большой естественный фактор воздействия на климат - будет сменяться фазой Эль-Ниньо", - сказал Кокорин. По его словам, особенность такого изменения в том, что при фазе Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а на той территории, где развилось Эль-Ниньо, поток идет из океана в атмосферу. Климатолог подчеркнул, что этот процесс может начаться уже во второй половине 2023 года. "То есть у нас 2023 год будет существенно теплее 2022-го по этой причине. Ну а дальше - 2024-й год, когда у нас будет и Эль-Ниньо, и продолжится воздействие человека на климат, будет еще теплее", - заявил Кокорин. Он уточнил, что глобальная температура в таком случае повысится примерно на 0,1 градуса. "Это для обычного человека что-то неуловимое, но надо понимать, что тренд таков, и он проявляется не в этой 0,1 градуса, а в большей силе и частоте опасных явлений", - добавил Кокорин.
https://ria.ru/20230515/klimat-1871727738.html
https://ria.ru/20230325/klimat-1860608388.html
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864795422_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_de7392412b9e3bd0a2b44c748d88d94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тихий океан, алексей кокорин, общество, климат
Тихий океан, Алексей Кокорин, Общество, Климат
Климатолог заявил о повышении температуры в 2023 и 2024 годах

Климатолог Кокорин: 2023 и 2024 годы будут теплее 2022 из-за смены фазы океанских течений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в теплый весенний день на территории Петропавловской крепости
Люди гуляют в теплый весенний день на территории Петропавловской крепости - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Люди гуляют в теплый весенний день на территории Петропавловской крепости. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. 2023-й и 2024-й годы станут теплее 2022-го из-за смены фазы течений в Тихом океане, температура повысится всего на 0,1 градуса, однако вырастет число опасных природных явлений, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
15 мая отмечается Международный день климата. Цель праздника – привлечь внимание к проблеме глобального изменения климата.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Климатолог назвал главную цель для России в борьбе с потеплением
Вчера, 03:19
"Появилась новая информация о том, как фаза океанских течений в Тихом океане Ла-Нинья – это самый большой естественный фактор воздействия на климат - будет сменяться фазой Эль-Ниньо", - сказал Кокорин.
По его словам, особенность такого изменения в том, что при фазе Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а на той территории, где развилось Эль-Ниньо, поток идет из океана в атмосферу.
Климатолог подчеркнул, что этот процесс может начаться уже во второй половине 2023 года.
"То есть у нас 2023 год будет существенно теплее 2022-го по этой причине. Ну а дальше - 2024-й год, когда у нас будет и Эль-Ниньо, и продолжится воздействие человека на климат, будет еще теплее", - заявил Кокорин.
Он уточнил, что глобальная температура в таком случае повысится примерно на 0,1 градуса.
"Это для обычного человека что-то неуловимое, но надо понимать, что тренд таков, и он проявляется не в этой 0,1 градуса, а в большей силе и частоте опасных явлений", - добавил Кокорин.
Международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Климатолог: в России есть свои особенности потепления климата
25 марта, 16:15
 
Тихий океанАлексей КокоринОбществоКлимат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала