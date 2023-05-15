https://ria.ru/20230515/klimat-1871727738.html

Климатолог назвал главную цель для России в борьбе с потеплением

Климатолог назвал главную цель для России в борьбе с потеплением - РИА Новости, 15.05.2023

Климатолог назвал главную цель для России в борьбе с потеплением

Главная цель в борьбе с изменением климата на ближайшие 10 лет для мира – отказ от угольной энергетики, для России – ликвидация лесных пожаров и повышение... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T03:19

2023-05-15T03:19

2023-05-15T03:19

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китай

польша

алексей кокорин

владимир путин

климат

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Главная цель в борьбе с изменением климата на ближайшие 10 лет для мира – отказ от угольной энергетики, для России – ликвидация лесных пожаров и повышение энергоэффективности, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. 15 мая отмечается Международный день климата. Цель праздника – привлечь внимание к проблеме глобального изменения климата. "Если говорить о России, то наша беда – малая энергоэффективность, плохое энергосбережение. Второй момент - тоже хорошо нам известная беда: лесные пожары. Пожары – это большой источник выбросов", - сказал Кокорин. Он напомнил, что в июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го. "Для мира в целом, наверное, уход от угля, конечно, постепенный. В Китае он будет очень постепенный, это главный потребитель угля, в Польше – тоже", - добавил Кокорин. Он также упомянул проблему уничтожения тропических лесов в Индонезии, Демократической Республике Конго, Бразилии и других странах. "Это наносит вред гораздо больший, чем наши лесные пожары", - подчеркнул климатолог.

https://ria.ru/20230503/arktika-1869316602.html

https://ria.ru/20230510/pozhary-1870763317.html

россия

китай

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россия, китай, польша, алексей кокорин, владимир путин, климат, общество