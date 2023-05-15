https://ria.ru/20230515/kleschi-1872016120.html

Роспотребнадзор призвал не бояться клещей, якобы переносящих чуму

Роспотребнадзор призвал не бояться клещей, якобы переносящих чуму - РИА Новости, 15.05.2023

Роспотребнадзор призвал не бояться клещей, якобы переносящих чуму

Причин для беспокойства из-за клещей, которые якобы могут переносить чуму, нет, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T21:23

2023-05-15T21:23

2023-05-15T21:23

здоровье - общество

монголия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

клещ

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Причин для беспокойства из-за клещей, которые якобы могут переносить чуму, нет, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые Тюменского медицинского университета. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology. "Причин для беспокойства нет", - говорится в сообщении. Комментарий о том, что клещи "могут вызвать чуму" и некоторые другие природно-очаговые заболевания, нельзя считать обоснованным, отметили в ведомстве. Так, авторы, рассказавшие о новых клещах, не проводили исследований на предмет заражения клещей чумным микробом, также не установлен факт передачи возбудителя млекопитающим от этих членистоногих, пояснили в Роспотребнадзоре. Кроме того, летучие мыши, на которых были найдены новые виды клещей, не являются носителями возбудителя чумы, уточнили в ведомстве. А случаи заражения человека чумой от гамазовых клещей в принципе не фиксировались, так как гамазовые клещи на людей не нападают, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230503/kleschi-1749300197.html

https://ria.ru/20220531/kleschi-1791822499.html

монголия

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здоровье - общество, монголия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, клещ