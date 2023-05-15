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Роспотребнадзор призвал не бояться клещей, якобы переносящих чуму - РИА Новости, 15.05.2023
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21:23 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/kleschi-1872016120.html
Роспотребнадзор призвал не бояться клещей, якобы переносящих чуму
Роспотребнадзор призвал не бояться клещей, якобы переносящих чуму - РИА Новости, 15.05.2023
Роспотребнадзор призвал не бояться клещей, якобы переносящих чуму
Причин для беспокойства из-за клещей, которые якобы могут переносить чуму, нет, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T21:23
2023-05-15T21:23
здоровье - общество
монголия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
клещ
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Причин для беспокойства из-за клещей, которые якобы могут переносить чуму, нет, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора. Ранее в СМИ появилась информация, что три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые Тюменского медицинского университета. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology. "Причин для беспокойства нет", - говорится в сообщении. Комментарий о том, что клещи "могут вызвать чуму" и некоторые другие природно-очаговые заболевания, нельзя считать обоснованным, отметили в ведомстве. Так, авторы, рассказавшие о новых клещах, не проводили исследований на предмет заражения клещей чумным микробом, также не установлен факт передачи возбудителя млекопитающим от этих членистоногих, пояснили в Роспотребнадзоре. Кроме того, летучие мыши, на которых были найдены новые виды клещей, не являются носителями возбудителя чумы, уточнили в ведомстве. А случаи заражения человека чумой от гамазовых клещей в принципе не фиксировались, так как гамазовые клещи на людей не нападают, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230503/kleschi-1749300197.html
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здоровье - общество, монголия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, клещ
Здоровье - Общество, Монголия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Клещ
Роспотребнадзор призвал не бояться клещей, якобы переносящих чуму

Роспотребнадзор: причин для беспокойства из-за клещей, которые якобы переносят чуму, нет

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКлещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций
Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Клещи в пробирке в лаборатории особо опасных инфекций. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Причин для беспокойства из-за клещей, которые якобы могут переносить чуму, нет, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали ученые Тюменского медицинского университета. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology.
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"Причин для беспокойства нет", - говорится в сообщении.
Комментарий о том, что клещи "могут вызвать чуму" и некоторые другие природно-очаговые заболевания, нельзя считать обоснованным, отметили в ведомстве.
Так, авторы, рассказавшие о новых клещах, не проводили исследований на предмет заражения клещей чумным микробом, также не установлен факт передачи возбудителя млекопитающим от этих членистоногих, пояснили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, летучие мыши, на которых были найдены новые виды клещей, не являются носителями возбудителя чумы, уточнили в ведомстве. А случаи заражения человека чумой от гамазовых клещей в принципе не фиксировались, так как гамазовые клещи на людей не нападают, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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Здоровье - ОбществоМонголияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКлещ
 
 
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