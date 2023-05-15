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Эрдоган напугал избирателя на одном из участков на выборах

Эрдоган напугал избирателя на одном из участков на выборах - РИА Новости, 15.05.2023

Эрдоган напугал избирателя на одном из участков на выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ошарашил избирателя на одном из участков в Стамбуле. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Youtube-канале TGRT... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T02:07

2023-05-15T02:07

2023-05-15T02:07

в мире

турция

стамбул

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ошарашил избирателя на одном из участков в Стамбуле. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Youtube-канале TGRT Haber TV.На кадрах показано, как действующий президент Турции стоит в очереди к урнам для голосования. Перед ним — мужчина в синей куртке, который не подозревает, кто находится позади него. Как только мужчина оборачивается и замечает турецкого лидера, он едва не подпрыгивает от неожиданности. Затем Эрдоган и избиратель обмениваются парой фраз.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. На пост главы государства претендуют трое: действующий президент 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган — единый кандидат от Республиканского альянса, 74-летний Кемаль Кылычдароглу — от оппозиционного Народного альянса, а также 55-летний Синан Оган — от альянса Ata. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру за три дня до выборов.Огласить предварительные результаты Высший избирательный совет Турции обещал ночью. Окончательные итоги должны появиться 19 мая в официальной газете.

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