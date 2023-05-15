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Экс-кандидат в президенты Турции не решил, кого поддержит во втором туре - РИА Новости, 15.05.2023
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10:09 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/indzhe-1871756099.html
Экс-кандидат в президенты Турции не решил, кого поддержит во втором туре
Экс-кандидат в президенты Турции не решил, кого поддержит во втором туре - РИА Новости, 15.05.2023
Экс-кандидат в президенты Турции не решил, кого поддержит во втором туре
Вышедший из гонки за пост президента Турции, но получивший, по предварительным данным, более 200 тысяч голосов Мухаррем Индже пока не принял итогового решения,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:09
2023-05-15T10:09
в мире
турция
мухаррем индже
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
президентские выборы в турции
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СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Вышедший из гонки за пост президента Турции, но получивший, по предварительным данным, более 200 тысяч голосов Мухаррем Индже пока не принял итогового решения, кого он поддержит в возможном втором туре выборов, сообщил РИА Новости источник в штабе кандидата. Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. По предварительным данным, опубликованным телеканалом TRT, Индже получил более 0,4% голосов – за него проголосовали более 234 тысяч избирателей, в том числе за границей. ЦИК Турции ранее постановил, что несмотря на отказ Индже от участия в выборах, голоса в его пользу не будут аннулироваться. "На данный момент идет процесс оценки относительно того кандидата, которого поддержит (Индже)", - сообщил источник. Индже после отказа от участия в выборах так и не обратился к своим сторонникам с призывом голосовать за того или иного из трех оставшихся кандидатов. По данным последних опросов, за Индже готовы были проголосовать около 2-3% избирателей, однако в начале апреля в ряде опросов эта цифра была выше и достигала 8-9%, за Индже уже успели проголосовать в ходе зарубежного голосования. В ночь на субботу Кылычдароглу и Эрдоган одновременно давали интервью турецким телеканалам. Эрдоган сообщил, что Индже ответил на его звонок, а Кылычдароглу отметил, что не смог дозвониться до Индже и пригласить его на митинг оппозиции. На президентских выборах 2018 года Индже получил более 30% голосов, будучи кандидатом от Народно-республиканской партии (CHP), возглавляемой Кылычдароглу, но в 2021 году Индже вышел из состава партии и основал свою. По предварительным данным, после обработки данных со всех участков в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган получает более 49% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу отстает более чем на 4%. За Синана Огана от коалиции Ata проголосовали более 2,7 миллиона избирателей - этот кандидат пока не озвучивал своего решения относительно кандидата, которого он поддержит в случае второго тура. ТВ публикует предварительные результаты согласно поступившим от агентства Anadolu данным. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов. Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая. Итоговые результаты первого тура выборов должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете Турции.
https://ria.ru/20230515/turtsiya-1871739192.html
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в мире, турция, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Мухаррем Индже, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Президентские выборы в Турции
Экс-кандидат в президенты Турции не решил, кого поддержит во втором туре

Снявшийся с выборов президента Турции Индже пока не решил, кого поддержит во втором туре

© РИА НовостиМухаррем Индже, лидер турецкой партии Memleket (Отечество)
Мухаррем Индже, лидер турецкой партии Memleket (Отечество) - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости
Мухаррем Индже, лидер турецкой партии Memleket (Отечество). Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 мая – РИА Новости. Вышедший из гонки за пост президента Турции, но получивший, по предварительным данным, более 200 тысяч голосов Мухаррем Индже пока не принял итогового решения, кого он поддержит в возможном втором туре выборов, сообщил РИА Новости источник в штабе кандидата.
Лидер партии Memleket Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. По предварительным данным, опубликованным телеканалом TRT, Индже получил более 0,4% голосов – за него проголосовали более 234 тысяч избирателей, в том числе за границей. ЦИК Турции ранее постановил, что несмотря на отказ Индже от участия в выборах, голоса в его пользу не будут аннулироваться.
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"На данный момент идет процесс оценки относительно того кандидата, которого поддержит (Индже)", - сообщил источник.
Индже после отказа от участия в выборах так и не обратился к своим сторонникам с призывом голосовать за того или иного из трех оставшихся кандидатов. По данным последних опросов, за Индже готовы были проголосовать около 2-3% избирателей, однако в начале апреля в ряде опросов эта цифра была выше и достигала 8-9%, за Индже уже успели проголосовать в ходе зарубежного голосования.
В ночь на субботу Кылычдароглу и Эрдоган одновременно давали интервью турецким телеканалам. Эрдоган сообщил, что Индже ответил на его звонок, а Кылычдароглу отметил, что не смог дозвониться до Индже и пригласить его на митинг оппозиции.
На президентских выборах 2018 года Индже получил более 30% голосов, будучи кандидатом от Народно-республиканской партии (CHP), возглавляемой Кылычдароглу, но в 2021 году Индже вышел из состава партии и основал свою.
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По предварительным данным, после обработки данных со всех участков в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган получает более 49% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу отстает более чем на 4%. За Синана Огана от коалиции Ata проголосовали более 2,7 миллиона избирателей - этот кандидат пока не озвучивал своего решения относительно кандидата, которого он поддержит в случае второго тура.
ТВ публикует предварительные результаты согласно поступившим от агентства Anadolu данным. Окончательные результаты объявит ЦИК Турции, как и подтверждение проведения второго тура президентских выборов.
Выборы завершатся в первом туре, если один из кандидатов наберет 50% голосов. В противном случае победитель определится во втором туре 28 мая. Итоговые результаты первого тура выборов должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете Турции.
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В миреТурцияМухаррем ИнджеКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганПрезидентские выборы в Турции
 
 
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