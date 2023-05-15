https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html
В Грузии оценили прибыль от возобновления авиасообщения с Россией
В Грузии оценили прибыль от возобновления авиасообщения с Россией - РИА Новости, 15.05.2023
В Грузии оценили прибыль от возобновления авиасообщения с Россией
Грузия ожидает получить в течение года прибыль в размере от 300 до 400 миллионов долларов после возобновления авиасообщения с Россией, заявил на брифинге... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T16:33
2023-05-15T16:33
2023-05-15T16:33
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ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Грузия ожидает получить в течение года прибыль в размере от 300 до 400 миллионов долларов после возобновления авиасообщения с Россией, заявил на брифинге министр экономики Леван Давиташвили. "С точки зрения туризма в течение года мы ожидаем эффекта в размере 300-400 миллионов долларов, что можно назвать эффектом полетов. В целом известно, что в 2019 году доход от туризма из России составлял до 1 миллиарда долларов", – заявил Давиташвили. Министр добавил, что грузинская сторона в целом довольна туристическим доходом, в прошлом году он составил 3,5 миллиарда долларов, что превышает данные допандемийного 2019 года.Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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новости - туризм, россия, грузия, куда можно лететь, туризм, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Грузия, куда можно лететь, Туризм, Отдых на море
В Грузии оценили прибыль от возобновления авиасообщения с Россией
Грузия ожидает до 400 миллионов долларов прибыли после возобновления полетов с Россией
ТБИЛИСИ, 15 мая - РИА Новости. Грузия ожидает получить в течение года прибыль в размере от 300 до 400 миллионов долларов после возобновления авиасообщения с Россией, заявил на брифинге министр экономики Леван Давиташвили.
"С точки зрения туризма в течение года мы ожидаем эффекта в размере 300-400 миллионов долларов, что можно назвать эффектом полетов. В целом известно, что в 2019 году доход от туризма из России составлял до 1 миллиарда долларов", – заявил Давиташвили.
Министр добавил, что грузинская сторона в целом довольна туристическим доходом, в прошлом году он составил 3,5 миллиарда долларов, что превышает данные допандемийного 2019 года.
Президент РФ Владимир Путин
10 мая отменил
с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Российские авиакомпании запросили у Грузии разрешения на полеты в страну