https://ria.ru/20230515/gruz-1871765315.html

Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз

Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз - РИА Новости, 15.05.2023

Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз

Депутаты Белгородской областной думы привезли военным в зону специальной военной операции посылки от родственников, медицинское оборудование и свежие фрукты,... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T10:36

2023-05-15T10:36

2023-05-15T10:36

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сергей попов

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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы привезли военным в зону специальной военной операции посылки от родственников, медицинское оборудование и свежие фрукты, написал в своем Telegram-канале председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков. "Медицинские препараты и оборудование, спальные принадлежности, военное имущество, средства личной гигиены, свежие фрукты и, конечно, приветы от земляков отвезли мои коллеги Сергей Попов и Сергей Балашов вместе с представителями управления региональной безопасности в зону СВО. Две делегации с гуманитарным грузом параллельно побывали в ЛНР и ДНР", - написал Клепиков. По его словам, это далеко не первая такая поездка депутатов и "точно не последняя". "Мы постоянно на связи с нашими бойцами. Понимаем, что каждая такая встреча, каждая весточка из дома добавляет ребятам оптимизма и поднимает боевой дух. Мы вместе, и в этом – наша сила", – отметил Клепиков. По словам депутата Сергея Попова, гуманитарный груз был доставлен по назначению. "То, что сейчас особенно необходимо ребятам и на передовой, и в расположениях – бутилированная вода. Отвезли ее сколько было нужно. И, конечно, пообщались с парнями, они достойно несут службу и с честью защищают Родину. Передали им приветы из дома: детские письма, георгиевские ленты, посылки и подарки", – приводятся слова Попова на сайте Белгородской областной думы.

https://ria.ru/20230514/pamfilova-1871650911.html

https://ria.ru/20230514/pobeda-1871603317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгородская областная дума, белгород, луганская народная республика, общество, сергей попов