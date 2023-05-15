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Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз - РИА Новости, 15.05.2023
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10:36 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/gruz-1871765315.html
Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз
Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз - РИА Новости, 15.05.2023
Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз
Депутаты Белгородской областной думы привезли военным в зону специальной военной операции посылки от родственников, медицинское оборудование и свежие фрукты,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:36
2023-05-15T10:36
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белгородская областная дума
белгород
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общество
сергей попов
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы привезли военным в зону специальной военной операции посылки от родственников, медицинское оборудование и свежие фрукты, написал в своем Telegram-канале председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков. "Медицинские препараты и оборудование, спальные принадлежности, военное имущество, средства личной гигиены, свежие фрукты и, конечно, приветы от земляков отвезли мои коллеги Сергей Попов и Сергей Балашов вместе с представителями управления региональной безопасности в зону СВО. Две делегации с гуманитарным грузом параллельно побывали в ЛНР и ДНР", - написал Клепиков. По его словам, это далеко не первая такая поездка депутатов и "точно не последняя". "Мы постоянно на связи с нашими бойцами. Понимаем, что каждая такая встреча, каждая весточка из дома добавляет ребятам оптимизма и поднимает боевой дух. Мы вместе, и в этом – наша сила", – отметил Клепиков. По словам депутата Сергея Попова, гуманитарный груз был доставлен по назначению. "То, что сейчас особенно необходимо ребятам и на передовой, и в расположениях – бутилированная вода. Отвезли ее сколько было нужно. И, конечно, пообщались с парнями, они достойно несут службу и с честью защищают Родину. Передали им приветы из дома: детские письма, георгиевские ленты, посылки и подарки", – приводятся слова Попова на сайте Белгородской областной думы.
https://ria.ru/20230514/pamfilova-1871650911.html
https://ria.ru/20230514/pobeda-1871603317.html
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белгородская областная дума, белгород, луганская народная республика, общество, сергей попов
Надежные люди, Белгородская областная Дума, Белгород, Луганская Народная Республика, Общество, Сергей Попов
Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз

Депутаты Белгородской облдумы привезли участникам спецоперации гуманитарный груз

© Фото : Юрий Клепиков/TelegramБелгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз
Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы привезли военным в зону специальной военной операции посылки от родственников, медицинское оборудование и свежие фрукты, написал в своем Telegram-канале председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.
"Медицинские препараты и оборудование, спальные принадлежности, военное имущество, средства личной гигиены, свежие фрукты и, конечно, приветы от земляков отвезли мои коллеги Сергей Попов и Сергей Балашов вместе с представителями управления региональной безопасности в зону СВО. Две делегации с гуманитарным грузом параллельно побывали в ЛНР и ДНР", - написал Клепиков.
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По его словам, это далеко не первая такая поездка депутатов и "точно не последняя".
"Мы постоянно на связи с нашими бойцами. Понимаем, что каждая такая встреча, каждая весточка из дома добавляет ребятам оптимизма и поднимает боевой дух. Мы вместе, и в этом – наша сила", – отметил Клепиков.
По словам депутата Сергея Попова, гуманитарный груз был доставлен по назначению.
"То, что сейчас особенно необходимо ребятам и на передовой, и в расположениях – бутилированная вода. Отвезли ее сколько было нужно. И, конечно, пообщались с парнями, они достойно несут службу и с честью защищают Родину. Передали им приветы из дома: детские письма, георгиевские ленты, посылки и подарки", – приводятся слова Попова на сайте Белгородской областной думы.
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Надежные людиБелгородская областная ДумаБелгородЛуганская Народная РеспубликаОбществоСергей Попов
 
 
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