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Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз
Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз - РИА Новости, 15.05.2023
Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз
Депутаты Белгородской областной думы привезли военным в зону специальной военной операции посылки от родственников, медицинское оборудование и свежие фрукты,... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T10:36
2023-05-15T10:36
2023-05-15T10:36
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной думы привезли военным в зону специальной военной операции посылки от родственников, медицинское оборудование и свежие фрукты, написал в своем Telegram-канале председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков. "Медицинские препараты и оборудование, спальные принадлежности, военное имущество, средства личной гигиены, свежие фрукты и, конечно, приветы от земляков отвезли мои коллеги Сергей Попов и Сергей Балашов вместе с представителями управления региональной безопасности в зону СВО. Две делегации с гуманитарным грузом параллельно побывали в ЛНР и ДНР", - написал Клепиков. По его словам, это далеко не первая такая поездка депутатов и "точно не последняя". "Мы постоянно на связи с нашими бойцами. Понимаем, что каждая такая встреча, каждая весточка из дома добавляет ребятам оптимизма и поднимает боевой дух. Мы вместе, и в этом – наша сила", – отметил Клепиков. По словам депутата Сергея Попова, гуманитарный груз был доставлен по назначению. "То, что сейчас особенно необходимо ребятам и на передовой, и в расположениях – бутилированная вода. Отвезли ее сколько было нужно. И, конечно, пообщались с парнями, они достойно несут службу и с честью защищают Родину. Передали им приветы из дома: детские письма, георгиевские ленты, посылки и подарки", – приводятся слова Попова на сайте Белгородской областной думы.
https://ria.ru/20230514/pamfilova-1871650911.html
https://ria.ru/20230514/pobeda-1871603317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская областная дума, белгород, луганская народная республика, общество, сергей попов
Надежные люди, Белгородская областная Дума, Белгород, Луганская Народная Республика, Общество, Сергей Попов
Белгородские депутаты привезли бойцам в зону СВО гуманитарный груз
Депутаты Белгородской облдумы привезли участникам спецоперации гуманитарный груз
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости.
Депутаты Белгородской областной думы привезли военным в зону специальной военной операции посылки от родственников, медицинское оборудование и свежие фрукты, написал в своем Telegram-канале
председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.
"Медицинские препараты и оборудование, спальные принадлежности, военное имущество, средства личной гигиены, свежие фрукты и, конечно, приветы от земляков отвезли мои коллеги Сергей Попов
и Сергей Балашов вместе с представителями управления региональной безопасности в зону СВО. Две делегации с гуманитарным грузом параллельно побывали в ЛНР
и ДНР", - написал Клепиков.
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По его словам, это далеко не первая такая поездка депутатов и "точно не последняя".
"Мы постоянно на связи с нашими бойцами. Понимаем, что каждая такая встреча, каждая весточка из дома добавляет ребятам оптимизма и поднимает боевой дух. Мы вместе, и в этом – наша сила", – отметил Клепиков.
По словам депутата Сергея Попова, гуманитарный груз был доставлен по назначению.
"То, что сейчас особенно необходимо ребятам и на передовой, и в расположениях – бутилированная вода. Отвезли ее сколько было нужно. И, конечно, пообщались с парнями, они достойно несут службу и с честью защищают Родину. Передали им приветы из дома: детские письма, георгиевские ленты, посылки и подарки", – приводятся слова Попова на сайте Белгородской областной думы.
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