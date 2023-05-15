https://ria.ru/20230515/dron-1871787080.html

В Wildberries опровергли информацию о 20-кратном росте продаж дронов

В Wildberries опровергли информацию о 20-кратном росте продаж дронов - РИА Новости, 15.05.2023

В Wildberries опровергли информацию о 20-кратном росте продаж дронов

Данные аналитиков о 20-кратном росте продаж дронов на Wildberries в первом квартале текущего года относительно аналогичного периода 2022 года не соответствует... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T11:42

2023-05-15T11:42

2023-05-15T11:42

экономика

россия

wildberries

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Данные аналитиков о 20-кратном росте продаж дронов на Wildberries в первом квартале текущего года относительно аналогичного периода 2022 года не соответствует действительности, рассказали РИА Новости в компании. Газета "Коммерсант" в понедельник со ссылкой на данный аналитической компании Moneyplace написала, что продажи любительских дронов на Wildberries в январе-марте выросли почти в 20 раз год к году, до 26,7 тысячи штук, а на Ozon - в 15 раз, до 17,6 тысячи. РИА Новости также направило запрос в Ozon. Интернет-сервис сравнения цен Price.ru ранее сообщал РИА Новости, что спрос в интернет-магазинах на покупку квадрокоптеров сократился на 8,5% в первую неделю мая (1-7 мая) относительно недели ранее (24-30 апреля). При этом спрос на квадрокоптеры в онлайне снизился на 20% еще в апреле текущего года относительно того же периода годом ранее. Кремль 3 мая заявил, что ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ. Президента не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками. В Москве с того же дня ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Ограничения на полеты дронов на сегодняшний день введены уже во многих регионах РФ.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, wildberries