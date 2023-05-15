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В Wildberries опровергли информацию о 20-кратном росте продаж дронов - РИА Новости, 15.05.2023
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11:42 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/dron-1871787080.html
В Wildberries опровергли информацию о 20-кратном росте продаж дронов
В Wildberries опровергли информацию о 20-кратном росте продаж дронов - РИА Новости, 15.05.2023
В Wildberries опровергли информацию о 20-кратном росте продаж дронов
Данные аналитиков о 20-кратном росте продаж дронов на Wildberries в первом квартале текущего года относительно аналогичного периода 2022 года не соответствует... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T11:42
2023-05-15T11:42
экономика
россия
wildberries
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Данные аналитиков о 20-кратном росте продаж дронов на Wildberries в первом квартале текущего года относительно аналогичного периода 2022 года не соответствует действительности, рассказали РИА Новости в компании. Газета "Коммерсант" в понедельник со ссылкой на данный аналитической компании Moneyplace написала, что продажи любительских дронов на Wildberries в январе-марте выросли почти в 20 раз год к году, до 26,7 тысячи штук, а на Ozon - в 15 раз, до 17,6 тысячи. РИА Новости также направило запрос в Ozon. Интернет-сервис сравнения цен Price.ru ранее сообщал РИА Новости, что спрос в интернет-магазинах на покупку квадрокоптеров сократился на 8,5% в первую неделю мая (1-7 мая) относительно недели ранее (24-30 апреля). При этом спрос на квадрокоптеры в онлайне снизился на 20% еще в апреле текущего года относительно того же периода годом ранее. Кремль 3 мая заявил, что ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ. Президента не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками. В Москве с того же дня ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Ограничения на полеты дронов на сегодняшний день введены уже во многих регионах РФ.
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экономика, россия, wildberries
Экономика, Россия, Wildberries
В Wildberries опровергли информацию о 20-кратном росте продаж дронов

В Wildberries опровергли информацию в СМИ о 20-кратном росте продаж дронов в I квартале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Данные аналитиков о 20-кратном росте продаж дронов на Wildberries в первом квартале текущего года относительно аналогичного периода 2022 года не соответствует действительности, рассказали РИА Новости в компании.
Газета "Коммерсант" в понедельник со ссылкой на данный аналитической компании Moneyplace написала, что продажи любительских дронов на Wildberries в январе-марте выросли почти в 20 раз год к году, до 26,7 тысячи штук, а на Ozon - в 15 раз, до 17,6 тысячи.
«
"Информация о росте продаж "любительских дронов" (или квадрокоптеров) на Wildberries в 20 раз год к году не соответствует действительности", - заявили в компании, отметив, что Wildberries не предоставляет данные Moneyplace и не сотрудничает с ней.
РИА Новости также направило запрос в Ozon.
Интернет-сервис сравнения цен Price.ru ранее сообщал РИА Новости, что спрос в интернет-магазинах на покупку квадрокоптеров сократился на 8,5% в первую неделю мая (1-7 мая) относительно недели ранее (24-30 апреля). При этом спрос на квадрокоптеры в онлайне снизился на 20% еще в апреле текущего года относительно того же периода годом ранее.
Кремль 3 мая заявил, что ночью киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ. Президента не было в Кремле в момент попытки атаки Кремля беспилотниками. В Москве с того же дня ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Ограничения на полеты дронов на сегодняшний день введены уже во многих регионах РФ.
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