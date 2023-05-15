https://ria.ru/20230515/dron-1871753216.html
"Ъ": в России резко выросли продажи квадрокоптеров
"Ъ": в России резко выросли продажи квадрокоптеров - РИА Новости, 15.05.2023
"Ъ": в России резко выросли продажи квадрокоптеров
В российской рознице заметили резкий рост спроса на квадрокоптеры, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T09:52
2023-05-15T09:52
2023-05-15T17:20
экономика
технологии
россия
киев
владимир путин
wildberries
ozon
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В российской рознице заметили резкий рост спроса на квадрокоптеры, сообщает "Коммерсантъ"."Закрытие летных зон в большинстве регионов и увеличение числа штрафов за несогласованный запуск дронов пока не сказались на интересе к ним", — пишет издание.Издание указывает, что на Wildberries продажи гражданских БПЛА увеличились в 20 раз, до 26,7 тысячи штук, по сравнению с прошлым годом. На Ozon — в 15 раз (до 17,6 тысячи).Аналитики объясняют популярность беспилотников российско-украинским конфликтом. Источник "Ъ" рассказал, что около 20 процентов всех продаваемых в России дронов используется в зоне СВО."То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание", — считает исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев.Ограничения на полеты дронов ввели в десятках российских регионов. Такую меру приняли после того, как Киев в ночь на 4 мая попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина.
https://ria.ru/20230510/bpla-1870911462.html
https://ria.ru/20230512/dron-1871287284.html
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экономика, технологии, россия, киев, владимир путин, wildberries, ozon
Экономика, Технологии, Россия, Киев, Владимир Путин, Wildberries, Ozon
"Ъ": в России резко выросли продажи квадрокоптеров
"Ъ": продажи квадрокоптеров в российских интернет-магазинах выросли в 15-20 раз
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости.
В российской рознице заметили резкий рост спроса на квадрокоптеры, сообщает "Коммерсантъ
".
"Закрытие летных зон в большинстве регионов и увеличение числа штрафов за несогласованный запуск дронов пока не сказались на интересе к ним", — пишет издание.
Издание указывает, что на Wildberries продажи гражданских БПЛА увеличились в 20 раз, до 26,7 тысячи штук, по сравнению с прошлым годом. На Ozon — в 15 раз (до 17,6 тысячи).
Аналитики объясняют популярность беспилотников российско-украинским конфликтом. Источник "Ъ" рассказал, что около 20 процентов всех продаваемых в России дронов используется в зоне СВО.
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"То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание", — считает исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев.
Ограничения на полеты дронов ввели в десятках российских регионов. Такую меру приняли после того, как Киев в ночь на 4 мая попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина.
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