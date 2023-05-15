https://ria.ru/20230515/dron-1871753216.html

"Ъ": в России резко выросли продажи квадрокоптеров

"Ъ": в России резко выросли продажи квадрокоптеров - РИА Новости, 15.05.2023

"Ъ": в России резко выросли продажи квадрокоптеров

В российской рознице заметили резкий рост спроса на квадрокоптеры, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T09:52

2023-05-15T09:52

2023-05-15T17:20

экономика

технологии

россия

киев

владимир путин

wildberries

ozon

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В российской рознице заметили резкий рост спроса на квадрокоптеры, сообщает "Коммерсантъ"."Закрытие летных зон в большинстве регионов и увеличение числа штрафов за несогласованный запуск дронов пока не сказались на интересе к ним", — пишет издание.Издание указывает, что на Wildberries продажи гражданских БПЛА увеличились в 20 раз, до 26,7 тысячи штук, по сравнению с прошлым годом. На Ozon — в 15 раз (до 17,6 тысячи).Аналитики объясняют популярность беспилотников российско-украинским конфликтом. Источник "Ъ" рассказал, что около 20 процентов всех продаваемых в России дронов используется в зоне СВО."То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание", — считает исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев.Ограничения на полеты дронов ввели в десятках российских регионов. Такую меру приняли после того, как Киев в ночь на 4 мая попытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина.

https://ria.ru/20230510/bpla-1870911462.html

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экономика, технологии, россия, киев, владимир путин, wildberries, ozon