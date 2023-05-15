Барецкий заявил, что проведет аналог Евровидения в замке Пугачевой
Барецкий рассказал, что уже этим летом проведет конкурс "Русовидение" в замке Пугачевой
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий в интервью "Пятому каналу" сообщил, что собирается провести аналог музыкального конкурса Евровидение под названием "Русовидение" в замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь.
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"Меня раздражают пляски вокруг отстранения России. Это конкурс политический. Я решил провести в отместку конкурс в замке, потому что там большие площади и хорошая территория. Уже этим летом мы сможем провести конкурс "Русовидение", – заявил Барецкий.
По словам шоумена, стать участниками фестиваля смогут не только звезды, но и музыканты из народа.
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"Естественно, там будут участвовать наши артисты и артисты из дружественных стран. Будем выбирать людей из народа. У нас будут не только звезды, но и те, кто хотят стать знаменитыми. Будет две сцены – любительская и профессиональная", – поделился планами актер.
В конце апреля Стас Барецкий сообщил, что приобрел замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за 450 миллионов рублей. Он признался, что собирается сделать из жилища знаменитостей элитный морг и крематорий.
По словам шоумена, приезд певицы в Москву в начале мая был запланирован – она собиралась вывезти вещи из особняка.
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