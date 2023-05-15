Рейтинг@Mail.ru
Барецкий заявил, что проведет аналог Евровидения в замке Пугачевой - РИА Новости, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:04 15.05.2023
https://ria.ru/20230515/baretskiy-1871774008.html
Барецкий заявил, что проведет аналог Евровидения в замке Пугачевой
Барецкий заявил, что проведет аналог Евровидения в замке Пугачевой - РИА Новости, 15.05.2023
Барецкий заявил, что проведет аналог Евровидения в замке Пугачевой
Шоумен Стас Барецкий в интервью "Пятому каналу" сообщил, что собирается провести аналог музыкального конкурса Евровидение под названием "Русовидение" в замке... РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T13:04
2023-05-15T13:04
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
россия
знаменитости
евровидение
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/65/1551776574_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_9e8b218ead1770643afee1b25003f37c.jpg
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий в интервью "Пятому каналу" сообщил, что собирается провести аналог музыкального конкурса Евровидение под названием "Русовидение" в замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь. По словам шоумена, стать участниками фестиваля смогут не только звезды, но и музыканты из народа. В конце апреля Стас Барецкий сообщил, что приобрел замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за 450 миллионов рублей. Он признался, что собирается сделать из жилища знаменитостей элитный морг и крематорий. По словам шоумена, приезд певицы в Москву в начале мая был запланирован – она собиралась вывезти вещи из особняка. *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230503/baretskiy-1869434012.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/65/1551776574_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_1e2b40743afc2f2f508beff1ea232055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алла пугачева, максим галкин, россия, знаменитости, евровидение, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Россия, Знаменитости, Евровидение, Новости шоу-бизнеса
Барецкий заявил, что проведет аналог Евровидения в замке Пугачевой

Барецкий рассказал, что уже этим летом проведет конкурс "Русовидение" в замке Пугачевой

© АГН "Москва" / Игорь ИванкоСтас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму "Брат-3"
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму Брат-3 - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий в интервью "Пятому каналу" сообщил, что собирается провести аналог музыкального конкурса Евровидение под названием "Русовидение" в замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь.
«

"Меня раздражают пляски вокруг отстранения России. Это конкурс политический. Я решил провести в отместку конкурс в замке, потому что там большие площади и хорошая территория. Уже этим летом мы сможем провести конкурс "Русовидение", – заявил Барецкий.

По словам шоумена, стать участниками фестиваля смогут не только звезды, но и музыканты из народа.
«
"Естественно, там будут участвовать наши артисты и артисты из дружественных стран. Будем выбирать людей из народа. У нас будут не только звезды, но и те, кто хотят стать знаменитыми. Будет две сцены – любительская и профессиональная", – поделился планами актер.
В конце апреля Стас Барецкий сообщил, что приобрел замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за 450 миллионов рублей. Он признался, что собирается сделать из жилища знаменитостей элитный морг и крематорий.
По словам шоумена, приезд певицы в Москву в начале мая был запланирован – она собиралась вывезти вещи из особняка.
*Признан Минюстом иноагентом
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной съемкам фильма Брат-3 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Барецкий заявил, что готов похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой
3 мая, 15:44
 
ШоубизАлла ПугачеваМаксим ГалкинРоссияЗнаменитостиЕвровидениеНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала