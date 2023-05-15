https://ria.ru/20230515/baretskiy-1871774008.html

Барецкий заявил, что проведет аналог Евровидения в замке Пугачевой

Барецкий заявил, что проведет аналог Евровидения в замке Пугачевой - РИА Новости, 15.05.2023

Барецкий заявил, что проведет аналог Евровидения в замке Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий в интервью "Пятому каналу" сообщил, что собирается провести аналог музыкального конкурса Евровидение под названием "Русовидение" в замке... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T13:04

2023-05-15T13:04

2023-05-15T13:04

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

россия

знаменитости

евровидение

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий в интервью "Пятому каналу" сообщил, что собирается провести аналог музыкального конкурса Евровидение под названием "Русовидение" в замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь. По словам шоумена, стать участниками фестиваля смогут не только звезды, но и музыканты из народа. В конце апреля Стас Барецкий сообщил, что приобрел замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за 450 миллионов рублей. Он признался, что собирается сделать из жилища знаменитостей элитный морг и крематорий. По словам шоумена, приезд певицы в Москву в начале мая был запланирован – она собиралась вывезти вещи из особняка. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230503/baretskiy-1869434012.html

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, максим галкин, россия, знаменитости, евровидение, новости шоу-бизнеса