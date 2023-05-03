https://ria.ru/20230503/pugacheva-1869524001.html

Барецкий рассказал, зачем Пугачева приехала в Россию

Барецкий рассказал, зачем Пугачева приехала в Россию - РИА Новости, 03.05.2023

Барецкий рассказал, зачем Пугачева приехала в Россию

Приезд певицы Аллы Пугачевой в Москву совпал со смертью модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, заявил РИА Новости шоумен Стас Барецкий. РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T22:20

2023-05-03T22:20

2023-05-03T23:58

шоубиз

россия

алла пугачева

валентин юдашкин

вячеслав зайцев

умер вячеслав зайцев

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Приезд певицы Аллы Пугачевой в Москву совпал со смертью модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, заявил РИА Новости шоумен Стас Барецкий.Ранее в СМИ сообщалось, что Пугачева прилетела в Москву на похороны Юдашкина. Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. После этого в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что она выставила на продажу свой дом в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Позже в Telegram-каналах появились сообщения о том, что ее песни пропали из эфира радиостанций. Барецкий ранее сообщал РИА Новости, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* вместе с партнерами за 450 миллионов рублей. Он уточнил, что планирует сделать в нем музей похоронного дела.* Признан Минюстом иноагентом.

https://ria.ru/20230503/pugacheva-1869439046.html

https://ria.ru/20230429/galkin-1868541100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, алла пугачева, валентин юдашкин, вячеслав зайцев, умер вячеслав зайцев