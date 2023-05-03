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Барецкий рассказал, зачем Пугачева приехала в Россию - РИА Новости, 03.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:20 03.05.2023 (обновлено: 23:58 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/pugacheva-1869524001.html
Барецкий рассказал, зачем Пугачева приехала в Россию
Барецкий рассказал, зачем Пугачева приехала в Россию - РИА Новости, 03.05.2023
Барецкий рассказал, зачем Пугачева приехала в Россию
Приезд певицы Аллы Пугачевой в Москву совпал со смертью модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, заявил РИА Новости шоумен Стас Барецкий. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:20
2023-05-03T23:58
шоубиз
россия
алла пугачева
валентин юдашкин
вячеслав зайцев
умер вячеслав зайцев
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Приезд певицы Аллы Пугачевой в Москву совпал со смертью модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, заявил РИА Новости шоумен Стас Барецкий.Ранее в СМИ сообщалось, что Пугачева прилетела в Москву на похороны Юдашкина. Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. После этого в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что она выставила на продажу свой дом в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Позже в Telegram-каналах появились сообщения о том, что ее песни пропали из эфира радиостанций. Барецкий ранее сообщал РИА Новости, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* вместе с партнерами за 450 миллионов рублей. Он уточнил, что планирует сделать в нем музей похоронного дела.* Признан Минюстом иноагентом.
https://ria.ru/20230503/pugacheva-1869439046.html
https://ria.ru/20230429/galkin-1868541100.html
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россия, алла пугачева, валентин юдашкин, вячеслав зайцев, умер вячеслав зайцев
Шоубиз, Россия, Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Умер Вячеслав Зайцев
Барецкий рассказал, зачем Пугачева приехала в Россию

Барецкий: Пугачева планировала приезд в Россию, но он совпал со смертью Зайцева и Юдашкина

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Приезд певицы Аллы Пугачевой в Москву совпал со смертью модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, заявил РИА Новости шоумен Стас Барецкий.
«

"Я с ней общался. Она собирается в замок приехать. Ей нужно вывезти вещи… Она остановилась у себя, может быть, в замок приехала уже. Этот приезд был запланирован, просто так совпало со смертью ее близких друзей", — сказал собеседник агентства.

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Вчера, 16:17
Ранее в СМИ сообщалось, что Пугачева прилетела в Москву на похороны Юдашкина.
Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. После этого в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что она выставила на продажу свой дом в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Позже в Telegram-каналах появились сообщения о том, что ее песни пропали из эфира радиостанций.
Барецкий ранее сообщал РИА Новости, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* вместе с партнерами за 450 миллионов рублей. Он уточнил, что планирует сделать в нем музей похоронного дела.
* Признан Минюстом иноагентом.
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ШоубизРоссияАлла ПугачеваВалентин ЮдашкинВячеслав ЗайцевУмер Вячеслав Зайцев
 
 
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