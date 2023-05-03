https://ria.ru/20230503/pugacheva-1869524001.html
Барецкий рассказал, зачем Пугачева приехала в Россию
Барецкий рассказал, зачем Пугачева приехала в Россию - РИА Новости, 03.05.2023
Барецкий рассказал, зачем Пугачева приехала в Россию
Приезд певицы Аллы Пугачевой в Москву совпал со смертью модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, заявил РИА Новости шоумен Стас Барецкий. РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T22:20
2023-05-03T22:20
2023-05-03T23:58
шоубиз
россия
алла пугачева
валентин юдашкин
вячеслав зайцев
умер вячеслав зайцев
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Приезд певицы Аллы Пугачевой в Москву совпал со смертью модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, заявил РИА Новости шоумен Стас Барецкий.Ранее в СМИ сообщалось, что Пугачева прилетела в Москву на похороны Юдашкина. Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. После этого в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что она выставила на продажу свой дом в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Позже в Telegram-каналах появились сообщения о том, что ее песни пропали из эфира радиостанций. Барецкий ранее сообщал РИА Новости, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* вместе с партнерами за 450 миллионов рублей. Он уточнил, что планирует сделать в нем музей похоронного дела.* Признан Минюстом иноагентом.
https://ria.ru/20230503/pugacheva-1869439046.html
https://ria.ru/20230429/galkin-1868541100.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, алла пугачева, валентин юдашкин, вячеслав зайцев, умер вячеслав зайцев
Шоубиз, Россия, Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Умер Вячеслав Зайцев
Барецкий рассказал, зачем Пугачева приехала в Россию
Барецкий: Пугачева планировала приезд в Россию, но он совпал со смертью Зайцева и Юдашкина