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Шоумен Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей - РИА Новости, 26.04.2023
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Шоубиз
 
12:14 26.04.2023 (обновлено: 15:14 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/zamok-1867824965.html
Шоумен Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей
Шоумен Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей - РИА Новости, 26.04.2023
Шоумен Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей
Шоумен Стас Барецкий заявил радиостанции "Говорит Москва", что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* за 450 миллионов рублей. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:14
2023-04-26T15:14
шоубиз
россия
европа
израиль
максим галкин
алла пугачева
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий заявил радиостанции "Говорит Москва", что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* за 450 миллионов рублей.По словам Барецкого, он смог раскрыть подробности сделки по покупке замка после того, как была достигнута договоренность с певицей.Он добавил, что вероятнее всего Пугачева и Галкин* нуждались в деньгах, так как торопились с заключением сделки, детали которой обсуждались в Израиле и Прибалтике.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, европа, израиль, максим галкин, алла пугачева
Шоубиз, Россия, Европа, Израиль, Максим Галкин, Алла Пугачева
Шоумен Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей

Шоумен Стас Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина в Подмосковье за 450 миллионов рублей

© АГН "Москва" / Игорь ИванкоСтас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму "Брат-3"
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму Брат-3 - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму "Брат-3". Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий заявил радиостанции "Говорит Москва", что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* за 450 миллионов рублей.
По словам Барецкого, он смог раскрыть подробности сделки по покупке замка после того, как была достигнута договоренность с певицей.
«
"Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут", — пояснил шоумен.
Он добавил, что вероятнее всего Пугачева и Галкин* нуждались в деньгах, так как торопились с заключением сделки, детали которой обсуждались в Израиле и Прибалтике.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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