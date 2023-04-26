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Шоумен Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей
Шоумен Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей - РИА Новости, 26.04.2023
Шоумен Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей
Шоумен Стас Барецкий заявил радиостанции "Говорит Москва", что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* за 450 миллионов рублей. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:14
2023-04-26T12:14
2023-04-26T15:14
шоубиз
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израиль
максим галкин
алла пугачева
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий заявил радиостанции "Говорит Москва", что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* за 450 миллионов рублей.По словам Барецкого, он смог раскрыть подробности сделки по покупке замка после того, как была достигнута договоренность с певицей.Он добавил, что вероятнее всего Пугачева и Галкин* нуждались в деньгах, так как торопились с заключением сделки, детали которой обсуждались в Израиле и Прибалтике.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20221117/galkin-1832165659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, израиль, максим галкин, алла пугачева
Шоубиз, Россия, Европа, Израиль, Максим Галкин, Алла Пугачева
Шоумен Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей
Шоумен Стас Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина в Подмосковье за 450 миллионов рублей