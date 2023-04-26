https://ria.ru/20230426/zamok-1867824965.html

Шоумен Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей

Шоумен Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей - РИА Новости, 26.04.2023

Шоумен Барецкий заявил, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей

Шоумен Стас Барецкий заявил радиостанции "Говорит Москва", что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* за 450 миллионов рублей. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:14

2023-04-26T12:14

2023-04-26T15:14

шоубиз

россия

европа

израиль

максим галкин

алла пугачева

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий заявил радиостанции "Говорит Москва", что приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* за 450 миллионов рублей.По словам Барецкого, он смог раскрыть подробности сделки по покупке замка после того, как была достигнута договоренность с певицей.Он добавил, что вероятнее всего Пугачева и Галкин* нуждались в деньгах, так как торопились с заключением сделки, детали которой обсуждались в Израиле и Прибалтике.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221117/galkin-1832165659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, европа, израиль, максим галкин, алла пугачева