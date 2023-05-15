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Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией, заявил Пашинян - РИА Новости, 15.05.2023
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19:20 15.05.2023 (обновлено: 22:24 15.05.2023)
https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html
Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией, заявил Пашинян
Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией, заявил Пашинян - РИА Новости, 15.05.2023
Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией, заявил Пашинян
Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому журналу Respekt. РИА Новости, 15.05.2023
2023-05-15T19:20
2023-05-15T22:24
никол пашинян
армения
россия
евросоюз
евразийский экономический союз
ереван
санкции в отношении россии
санкции
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ЕРЕВАН, 15 мая — РИА Новости. Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому журналу Respekt.По его словам, из-за событий на Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или вообще не функционируют, а многие товары, которые поставлялись в Россию напрямую, сейчас идут туда через третьи страны."Мы являемся членом ЕАЭС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес любит участвовать в программах, которые были созданы в последнее время", — сказал Пашинян.Армянский премьер добавил, что Ереван стремится быть прозрачным в отношении подсанкционных товаров, сотрудничает с ЕС, США и Россией.В начале марта Пашинян сообщил, что Армения не помогает Москве обходить западные санкции.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, цель ограничительных мер — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871896993.html
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никол пашинян, армения, россия, евросоюз, евразийский экономический союз, ереван, санкции в отношении россии, санкции, в мире, владимир путин
Никол Пашинян, Армения, Россия, Евросоюз, Евразийский экономический союз, Ереван, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Владимир Путин
Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией, заявил Пашинян

Пашинян заявил, что Ереван стремится избежать западных санкций за сотрудничество с Россией

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 мая — РИА Новости. Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому журналу Respekt.
«

"Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции — наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета", — утверждает глава правительства.

По его словам, из-за событий на Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или вообще не функционируют, а многие товары, которые поставлялись в Россию напрямую, сейчас идут туда через третьи страны.
"Мы являемся членом ЕАЭС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес любит участвовать в программах, которые были созданы в последнее время", — сказал Пашинян.
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Армянский премьер добавил, что Ереван стремится быть прозрачным в отношении подсанкционных товаров, сотрудничает с ЕС, США и Россией.
В начале марта Пашинян сообщил, что Армения не помогает Москве обходить западные санкции.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, цель ограничительных мер — ухудшить жизнь миллионов людей.
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