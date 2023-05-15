https://ria.ru/20230515/armeniya-1871994253.html

Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией, заявил Пашинян

Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией, заявил Пашинян - РИА Новости, 15.05.2023

Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией, заявил Пашинян

Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому журналу Respekt. РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T19:20

2023-05-15T19:20

2023-05-15T22:24

никол пашинян

армения

россия

евросоюз

евразийский экономический союз

ереван

санкции в отношении россии

санкции

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ЕРЕВАН, 15 мая — РИА Новости. Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому журналу Respekt.По его словам, из-за событий на Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или вообще не функционируют, а многие товары, которые поставлялись в Россию напрямую, сейчас идут туда через третьи страны."Мы являемся членом ЕАЭС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес любит участвовать в программах, которые были созданы в последнее время", — сказал Пашинян.Армянский премьер добавил, что Ереван стремится быть прозрачным в отношении подсанкционных товаров, сотрудничает с ЕС, США и Россией.В начале марта Пашинян сообщил, что Армения не помогает Москве обходить западные санкции.Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, цель ограничительных мер — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871896993.html

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871392977.html

армения

россия

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