Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией, заявил Пашинян
Пашинян заявил, что Ереван стремится избежать западных санкций за сотрудничество с Россией
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает в парламенте в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 мая — РИА Новости. Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому журналу Respekt.
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"Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции — наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета", — утверждает глава правительства.
По его словам, из-за событий на Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или вообще не функционируют, а многие товары, которые поставлялись в Россию напрямую, сейчас идут туда через третьи страны.
"Мы являемся членом ЕАЭС и имеем очень тесные экономические связи с Россией, и армянский бизнес любит участвовать в программах, которые были созданы в последнее время", — сказал Пашинян.
Армянский премьер добавил, что Ереван стремится быть прозрачным в отношении подсанкционных товаров, сотрудничает с ЕС, США и Россией.
В начале марта Пашинян сообщил, что Армения не помогает Москве обходить западные санкции.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, цель ограничительных мер — ухудшить жизнь миллионов людей.