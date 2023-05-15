https://ria.ru/20230515/arest-1871911108.html

В Киеве оставили под арестом экс-военного, пытавшегося угнать самолет ВКС

В Киеве оставили под арестом экс-военного, пытавшегося угнать самолет ВКС - РИА Новости, 15.05.2023

В Киеве оставили под арестом экс-военного, пытавшегося угнать самолет ВКС

Киевский апелляционный суд оставил под арестом бывшего украинского военного Романа Червинского, который летом прошлого года пытался угнать самолет ВКС РФ, что... РИА Новости, 15.05.2023

2023-05-15T15:40

2023-05-15T15:40

2023-05-15T15:40

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

служба безопасности украины

воздушно-космические силы россии

фсб

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под арестом бывшего украинского военного Романа Червинского, который летом прошлого года пытался угнать самолет ВКС РФ, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области, пишет в понедельник украинское издание "Страна". Ранее Шевченковский районный суд Киева взял Червинского под стражу. "Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Романа Червинского, оставив его под арестом без возможности внесения залога", - пишет "Страна". Служба безопасности Украины 20 апреля заявила, что причиной ракетного удара ВС РФ по аэродрому Канатово летом прошлого года стала провальная попытка угона российского самолета, вину за которую несут некие действовавшие самовольно военнослужащие. В СБУ заявили о предъявлении военнослужащим обвинений в госизмене и превышении служебных полномочий. Ранее в СБУ заявили, что вместо самолета с пилотом-перебежчиком в указанное время на указанный аэродром прилетели ракеты: по Канатово был нанесен массированный ракетный удар, в ходе которого был ликвидирован командир воинской части, 17 военных получили ранения и были уничтожены два истребителя. Кроме того, сообщалось о серьезных повреждениях взлетно-посадочной полосы, аэродромной техники и построек. Летом прошлого года ФСБ России распространила материалы, из которых следовало, что главное управление разведки минобороны Украины при кураторстве спецслужб стран НАТО планировало операцию по угону российских боевых самолетов. Однако российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

https://ria.ru/20230514/spetsoperatsiya-1871580975.html

https://ria.ru/20230511/obvinenie-1871132022.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, украина, служба безопасности украины, воздушно-космические силы россии, фсб