https://ria.ru/20230514/yuar-1871713737.html

США не введут санкций против ЮАР, считает глава Минфина страны

США не введут санкций против ЮАР, считает глава Минфина страны - РИА Новости, 14.05.2023

США не введут санкций против ЮАР, считает глава Минфина страны

Министр финансов ЮАР Энох Годонгвана считает, что его страна не столкнется с санкциями со стороны США из-за обвинений в якобы поставках оружия России. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T23:12

2023-05-14T23:12

2023-05-14T23:12

в мире

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сирил рамафоса

сша

россия

санкции

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр финансов ЮАР Энох Годонгвана считает, что его страна не столкнется с санкциями со стороны США из-за обвинений в якобы поставках оружия России. По сообщению агентства Блумберг, Годонгвана заявил, что Претория урегулировала спор с США из-за этих обвинений и вряд ли столкнется с последствиями. Министр отметил, что "был предпринят ряд действий" для того, чтобы сохранить отношения двух стран "нормальными и сердечными". "Американцы вряд ли ответят завтра каким-либо гневом", - заявил Годонгвана в интервью агентству. По его словам, американская сторона впервые выразила обеспокоенность по данному вопросу два месяца назад, в связи с чем президент ЮАР Сирил Рамафоса попросил своего советника по безопасности и независимого судью провести расследование, а также направил делегацию в США, чтобы ослабить напряженность. Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. МИД ЮАР затем сообщил, что посол после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.

https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871268871.html

https://ria.ru/20230513/yuar-1871449475.html

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в мире, юар, сирил рамафоса, сша, россия, санкции