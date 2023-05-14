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США не введут санкций против ЮАР, считает глава Минфина страны - РИА Новости, 14.05.2023
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23:12 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/yuar-1871713737.html
США не введут санкций против ЮАР, считает глава Минфина страны
США не введут санкций против ЮАР, считает глава Минфина страны - РИА Новости, 14.05.2023
США не введут санкций против ЮАР, считает глава Минфина страны
Министр финансов ЮАР Энох Годонгвана считает, что его страна не столкнется с санкциями со стороны США из-за обвинений в якобы поставках оружия России. РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T23:12
2023-05-14T23:12
в мире
юар
сирил рамафоса
сша
россия
санкции
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр финансов ЮАР Энох Годонгвана считает, что его страна не столкнется с санкциями со стороны США из-за обвинений в якобы поставках оружия России. По сообщению агентства Блумберг, Годонгвана заявил, что Претория урегулировала спор с США из-за этих обвинений и вряд ли столкнется с последствиями. Министр отметил, что "был предпринят ряд действий" для того, чтобы сохранить отношения двух стран "нормальными и сердечными". "Американцы вряд ли ответят завтра каким-либо гневом", - заявил Годонгвана в интервью агентству. По его словам, американская сторона впервые выразила обеспокоенность по данному вопросу два месяца назад, в связи с чем президент ЮАР Сирил Рамафоса попросил своего советника по безопасности и независимого судью провести расследование, а также направил делегацию в США, чтобы ослабить напряженность. Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. МИД ЮАР затем сообщил, что посол после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.
https://ria.ru/20230512/sanktsii-1871268871.html
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в мире, юар, сирил рамафоса, сша, россия, санкции
В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, США, Россия, Санкции
США не введут санкций против ЮАР, считает глава Минфина страны

Минфин ЮАР: США не введут санкций против страны из-за обвинений в поставках оружия России

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр финансов ЮАР Энох Годонгвана считает, что его страна не столкнется с санкциями со стороны США из-за обвинений в якобы поставках оружия России.
По сообщению агентства Блумберг, Годонгвана заявил, что Претория урегулировала спор с США из-за этих обвинений и вряд ли столкнется с последствиями. Министр отметил, что "был предпринят ряд действий" для того, чтобы сохранить отношения двух стран "нормальными и сердечными".
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"Американцы вряд ли ответят завтра каким-либо гневом", - заявил Годонгвана в интервью агентству.
По его словам, американская сторона впервые выразила обеспокоенность по данному вопросу два месяца назад, в связи с чем президент ЮАР Сирил Рамафоса попросил своего советника по безопасности и независимого судью провести расследование, а также направил делегацию в США, чтобы ослабить напряженность.
Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. МИД ЮАР затем сообщил, что посол после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.
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