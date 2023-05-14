США не введут санкций против ЮАР, считает глава Минфина страны
Минфин ЮАР: США не введут санкций против страны из-за обвинений в поставках оружия России
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министр финансов ЮАР Энох Годонгвана считает, что его страна не столкнется с санкциями со стороны США из-за обвинений в якобы поставках оружия России.
По сообщению агентства Блумберг, Годонгвана заявил, что Претория урегулировала спор с США из-за этих обвинений и вряд ли столкнется с последствиями. Министр отметил, что "был предпринят ряд действий" для того, чтобы сохранить отношения двух стран "нормальными и сердечными".
"Американцы вряд ли ответят завтра каким-либо гневом", - заявил Годонгвана в интервью агентству.
По его словам, американская сторона впервые выразила обеспокоенность по данному вопросу два месяца назад, в связи с чем президент ЮАР Сирил Рамафоса попросил своего советника по безопасности и независимого судью провести расследование, а также направил делегацию в США, чтобы ослабить напряженность.
Ранее телеканал News24 передал слова американского посла в ЮАР Рубена Бригетти, который утверждал, что ЮАР якобы поставляет вооружение российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Корабль пробыл на базе с 6 по 8 декабря 2022 года. По словам посла, в США уверены, что на корабль якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего судно вернулось обратно в Россию. МИД ЮАР затем сообщил, что посол после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился.