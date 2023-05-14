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Партия Кылычдароглу считает, что он лидирует на выборах президента Турции - РИА Новости, 14.05.2023
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21:23 14.05.2023 (обновлено: 21:43 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/vybory-1871702524.html
Партия Кылычдароглу считает, что он лидирует на выборах президента Турции
Партия Кылычдароглу считает, что он лидирует на выборах президента Турции - РИА Новости, 14.05.2023
Партия Кылычдароглу считает, что он лидирует на выборах президента Турции
По утверждению мэра Анкары Мансуар Яваша, главный противник Эрдогана единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу лидирует с 47,42% РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:23
2023-05-14T21:43
в мире
турция
анкара (провинция)
кемаль кылычдароглу
мухаррем индже
президентские выборы в турции
народный альянс
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. По утверждению мэра Анкары Мансуар Яваша, главный противник Эрдогана единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу лидирует с 47,42% голосов, действующий президент пока набирает 46,8%. Кылычдароглу является главой крупнейшей оппозиционной партии Турции - Республиканской народной партии (Cumhurriet halk partisi, CHP), Яваш его однопартиец. "Согласно этим данным, наш руководитель лидирует с 47,42% голосов ... У господина Эрдогана 46,8% голосов ... Синан Оган набирает 5,33% голосов", - сказал Яваш на пресс-конференции в штабе партии. Он уточнил, что у CHP есть данные из почти 92 тысяч урн, в то время как всего в голосовании были задействованы более 192 тысяч. Президентские и парламентские выборы в Турции прошлм 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвёртый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая. Сейчас идет подсчет голосов. По данным агентства Anadolu, Эрдоган получает 50,9% голосов, Кылычдароглу - более 43% после обработки бюллетеней с 75% урн.Голосование началось в 8.00 по местному времени (совпадает с московским). Избирательные участки закрылись в 17.00. Эрдоган заявил, что голосование завершилось "подобающим турецкой демократии" образом. По словам главы Высшего избирательного совета (ВИС, YSK) страны Ахмета Йенера, сообщений о каких-либо негативных ситуациях в ходе выборов не было.
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
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в мире, турция, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, президентские выборы в турции, народный альянс
В мире, Турция, Анкара (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Президентские выборы в Турции, Народный альянс
Партия Кылычдароглу считает, что он лидирует на выборах президента Турции

Оппозиция Турции: Кылычдароглу лидирует на выборах президента с 47,42 процента голосов

© AP PhotoКемаль Кылычдароглу после голосования на избирательном участке в Анкаре
Кемаль Кылычдароглу после голосования на избирательном участке в Анкаре - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo
Кемаль Кылычдароглу после голосования на избирательном участке в Анкаре
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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. По утверждению мэра Анкары Мансуар Яваша, главный противник Эрдогана единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу лидирует с 47,42% голосов, действующий президент пока набирает 46,8%.
Кылычдароглу является главой крупнейшей оппозиционной партии Турции - Республиканской народной партии (Cumhurriet halk partisi, CHP), Яваш его однопартиец.
"Согласно этим данным, наш руководитель лидирует с 47,42% голосов ... У господина Эрдогана 46,8% голосов ... Синан Оган набирает 5,33% голосов", - сказал Яваш на пресс-конференции в штабе партии.
Он уточнил, что у CHP есть данные из почти 92 тысяч урн, в то время как всего в голосовании были задействованы более 192 тысяч.
Президентские и парламентские выборы в Турции прошлм 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвёртый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Сейчас идет подсчет голосов.
По данным агентства Anadolu, Эрдоган получает 50,9% голосов, Кылычдароглу - более 43% после обработки бюллетеней с 75% урн.
Голосование началось в 8.00 по местному времени (совпадает с московским). Избирательные участки закрылись в 17.00. Эрдоган заявил, что голосование завершилось "подобающим турецкой демократии" образом. По словам главы Высшего избирательного совета (ВИС, YSK) страны Ахмета Йенера, сообщений о каких-либо негативных ситуациях в ходе выборов не было.
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В миреТурцияАнкара (провинция)Кемаль КылычдароглуМухаррем ИнджеПрезидентские выборы в ТурцииНародный альянс
 
 
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