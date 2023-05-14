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Партия Эрдогана получит больше половины мест по предварительным данным - РИА Новости, 14.05.2023
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21:16 14.05.2023 (обновлено: 21:23 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/vybory-1871702258.html
Партия Эрдогана получит больше половины мест по предварительным данным
Партия Эрдогана получит больше половины мест по предварительным данным - РИА Новости, 14.05.2023
Партия Эрдогана получит больше половины мест по предварительным данным
"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает подавляющее большинство мест в парламенте согласно результатам подсчетов РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:16
2023-05-14T21:23
президентские выборы в турции
в мире
турция
народный альянс
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает подавляющее большинство мест в парламенте согласно результатам подсчетов бюллетеней из более чем половины урн, сообщило агентство Anadolu.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая.По данным с 51,9% урн, правящая партия получила 37,6% голосов, что гарантирует 275 мест, а вместе с союзной ей Партией националистического движения - 53,2% голосов и почти 332 мандата в в 600-местном парламенте.Оппозиционный "Народный альянс" получил более 32% голосов, "Альянс труда и свободы" - почти 9%.В парламенте 27-го созыва, избранном в 2018 году, у правящей AKP 295 мандатов.
https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html
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президентские выборы в турции, в мире, турция, народный альянс
Президентские выборы в Турции, В мире, Турция, Народный альянс
Партия Эрдогана получит больше половины мест по предварительным данным

Альянс партии Эрдогана получит больше половины мест по подсчетам 50 процентов бюллетеней

© Sputnik / Сертач Каяр | Перейти в медиабанкСотрудник избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Стамбуле во время подсчета голосов по итогам всеобщих выборов
Сотрудник избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Стамбуле во время подсчета голосов по итогам всеобщих выборов - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Сотрудник избирательной комиссии на одном из избирательных участков в Стамбуле во время подсчета голосов по итогам всеобщих выборов
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает подавляющее большинство мест в парламенте согласно результатам подсчетов бюллетеней из более чем половины урн, сообщило агентство Anadolu.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая.
По данным с 51,9% урн, правящая партия получила 37,6% голосов, что гарантирует 275 мест, а вместе с союзной ей Партией националистического движения - 53,2% голосов и почти 332 мандата в в 600-местном парламенте.
Оппозиционный "Народный альянс" получил более 32% голосов, "Альянс труда и свободы" - почти 9%.
В парламенте 27-го созыва, избранном в 2018 году, у правящей AKP 295 мандатов.
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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13 мая, 08:00
 
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