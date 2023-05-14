https://ria.ru/20230514/vybory-1871702258.html
Партия Эрдогана получит больше половины мест по предварительным данным
Партия Эрдогана получит больше половины мест по предварительным данным - РИА Новости, 14.05.2023
Партия Эрдогана получит больше половины мест по предварительным данным
"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает подавляющее большинство мест в парламенте согласно результатам подсчетов РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T21:16
2023-05-14T21:16
2023-05-14T21:23
президентские выборы в турции
в мире
турция
народный альянс
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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает подавляющее большинство мест в парламенте согласно результатам подсчетов бюллетеней из более чем половины урн, сообщило агентство Anadolu.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая.По данным с 51,9% урн, правящая партия получила 37,6% голосов, что гарантирует 275 мест, а вместе с союзной ей Партией националистического движения - 53,2% голосов и почти 332 мандата в в 600-местном парламенте.Оппозиционный "Народный альянс" получил более 32% голосов, "Альянс труда и свободы" - почти 9%.В парламенте 27-го созыва, избранном в 2018 году, у правящей AKP 295 мандатов.
https://ria.ru/20230513/erdogan-1871407166.html
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президентские выборы в турции, в мире, турция, народный альянс
Президентские выборы в Турции, В мире, Турция, Народный альянс
Партия Эрдогана получит больше половины мест по предварительным данным
Альянс партии Эрдогана получит больше половины мест по подсчетам 50 процентов бюллетеней