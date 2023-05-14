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Эрдоган лидирует в I туре выборов по подсчетам 30 процентов голосов

Эрдоган лидирует в I туре выборов по подсчетам 30 процентов голосов - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган лидирует в I туре выборов по подсчетам 30 процентов голосов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,92% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 40,12% после обработки бюллетеней из почти 30% урн на всеобщих РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T19:27

2023-05-14T19:27

2023-05-14T19:30

президентские выборы в турции

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

народный альянс

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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,92% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 40,12% после обработки бюллетеней из почти 30% урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая, сообщил гостелеканал TRT Haber.По данным телеканала, после обработки бюллетеней 29,16% урн Эрдоган набирает 53,92%, Кылычдароглу - 40,12% голосов. Данные периодически меняются.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры, но его фамилия осталась в бюллетенях. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

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