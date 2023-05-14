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Партия Эрдогана получит почти 68 процентов мест по промежуточным итогам

Партия Эрдогана получит почти 68 процентов мест по промежуточным итогам - РИА Новости, 14.05.2023

Партия Эрдогана получит почти 68 процентов мест по промежуточным итогам

"Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает почти 68% мест в парламенте согласно результатам подсчетов с 2,8% урн,... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T18:51

2023-05-14T18:51

2023-05-14T19:00

в мире

президентские выборы в турции

турция

народный альянс

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СТАМБУЛ, 14 мая - РИА Новости. "Республиканский альянс" во главе с правящей Партией справедливости и развития получает почти 68% мест в парламенте согласно результатам подсчетов с 2,8% урн, сообщил телеканал Habertürk.Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая.По данным с участков, правящая партия получила 48,6% голосов, что гарантирует 363 места, а вместе с союзной ей "Партией националистического движения" - 67,9% голосов и более 450 мандатов.Оппозиционный "Народный альянс" получил более 21% голосов.

турция

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2023

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в мире, президентские выборы в турции, турция, народный альянс