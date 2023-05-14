https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871673533.html

Эрдоган хочет упрочить свое положение лидера Турции, заявил депутат Госдумы

Эрдоган хочет упрочить свое положение лидера Турции, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган хочет упрочить свое положение лидера Турции, заявил депутат Госдумы

Турция сегодня является хорошим примером демократического государства, действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган хочет победить на выборах честно и... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T18:27

2023-05-14T18:27

2023-05-14T18:27

турция

россия

сша

реджеп тайип эрдоган

султан хамзаев

кемаль кылычдароглу

госдума рф

народный альянс

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Турция сегодня является хорошим примером демократического государства, действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган хочет победить на выборах честно и упрочить свое положение лидера, заявил РИА Новости депутат ГД, член депутатской группы по связям с парламентом Турции Султан Хамзаев. Он отметил, что вокруг Эрдогана идет "нагнетание", так как у него "есть позиция". Парламентарий добавил, что коллективный Запад "ставит палки в колеса Эрдогану". Хамзаев подчеркнул, что победа Эрдогана возможна, так как он "вывел Турцию на международную арену страной с позицией". При этом "у Эрдогана есть внутриполитическая конкуренция". Хамзаев также отметил, что Россия и Турция всегда были настроены на созидательный диалог. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

https://ria.ru/20230514/turtsiya-1871665098.html

турция

россия

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турция, россия, сша, реджеп тайип эрдоган, султан хамзаев, кемаль кылычдароглу, госдума рф, народный альянс, президентские выборы в турции, в мире