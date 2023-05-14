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Кылычдароглу призвал голосующих не покидать участки до последнего протокола

Кылычдароглу призвал голосующих не покидать участки до последнего протокола - РИА Новости, 14.05.2023

Кылычдароглу призвал голосующих не покидать участки до последнего протокола

Единый кандидат от семи оппозиционных партий на президентских выборах в Турции, главный соперник действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T18:18

2023-05-14T18:18

2023-05-14T18:31

в мире

турция

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

реджеп тайип эрдоган

народный альянс

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Единый кандидат от семи оппозиционных партий на президентских выборах в Турции, главный соперник действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу в Twitter призвал своих сторонников не покидать участки до последнего подписанного протокола. Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции завершилось в воскресенье в 17.00 по местному времени (совпадает с мск), каких-либо проблем не было выявлено, заявил ранее председатель Высшего избирательного совета (YSK) Ахмет Енер. "Я хотел бы обратиться к нашим героям демократии: ни при каких обстоятельствах не покидайте избирательные участки, пока не будет доставлен последний подписанный протокол. От вашей решимости зависит полное и правильное волеизъявление народа. Вы увидите, это будет стоить вашей усталости", - написал Кылычдароглу в Twitter. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. В случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов состоится 28 мая.

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в мире, турция, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, реджеп тайип эрдоган, народный альянс, президентские выборы в турции