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Эрдоган прокомментировал проведение президентских выборов в Турции

Эрдоган прокомментировал проведение президентских выборов в Турции - РИА Новости, 14.05.2023

Эрдоган прокомментировал проведение президентских выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter заявил, что голосование на выборах в Турции завершилось так, как подобает турецкой демократии. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T17:20

2023-05-14T17:20

2023-05-14T17:20

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

мухаррем индже

народный альянс

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter заявил, что голосование на выборах в Турции завершилось так, как подобает турецкой демократии. Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвует кандидат от альянса Ata Синан Оган. Четвертый кандидат, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, за три дня до выборов объявил о снятии своей кандидатуры. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, состоится 28 мая. "Голосование завершилось по всей стране, как и подобает нашей демократии…", - написал Эрдоган.

турция

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