СМИ: Запад работает за "спасибо" от "незначительной" Украины
Myśl Polska: Запад разрушает экономику, работая за "спасибо" от незначительной Украины
© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Польша и другие страны Запада полагаются на украинское сельское хозяйство вместо собственного, что приводит к краху их экономики, пишет Myśl Polska.
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"Создается впечатление, что украинская экономика и украинские фермеры важнее для ЕС и для политиков Польши, чем польские предприниматели и потребители. <...> Они пытаются выделиться самыми нелепыми идеями только для того, чтобы услышать от президента незначительной страны максимум "спасибо", — отметил автор.
По словам обозревателя, украинская сельскохозяйственная продукция "сомнительного качества" заполнила прилавки Польши и других стран ЕС, что привело к снижению цен и качества товара. Это вредит местным предпринимателям, так как им невыгодно продавать свои товары ниже себестоимости.
Кроме того, отметил автор, эмбарго на отдельные товары из Белоруссии также внесло вклад в разрушение польской экономики. Польские фермеры, добавил автор, "охотно использовали белорусские удобрения", однако после запрета на товары из соседней страны им пришлось искать других поставщиков, а это привело к сокращению урожайности.
В конце марта премьер-министры Польши и нескольких других стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".