https://ria.ru/20230514/spasibo-1871578449.html

СМИ: Запад работает за "спасибо" от "незначительной" Украины

СМИ: Запад работает за "спасибо" от "незначительной" Украины - РИА Новости, 14.05.2023

СМИ: Запад работает за "спасибо" от "незначительной" Украины

Польша и другие страны Запада полагаются на украинское сельское хозяйство вместо собственного, что приводит к краху их экономики, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T02:50

2023-05-14T02:50

2023-05-14T05:43

цены на нефть

польша

украина

белоруссия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Польша и другие страны Запада полагаются на украинское сельское хозяйство вместо собственного, что приводит к краху их экономики, пишет Myśl Polska.По словам обозревателя, украинская сельскохозяйственная продукция "сомнительного качества" заполнила прилавки Польши и других стран ЕС, что привело к снижению цен и качества товара. Это вредит местным предпринимателям, так как им невыгодно продавать свои товары ниже себестоимости. Кроме того, отметил автор, эмбарго на отдельные товары из Белоруссии также внесло вклад в разрушение польской экономики. Польские фермеры, добавил автор, "охотно использовали белорусские удобрения", однако после запрета на товары из соседней страны им пришлось искать других поставщиков, а это привело к сокращению урожайности.В заключение журналист заявил, что Украине никогда не стать союзником Польши из-за "моды и желания нынешней польской власти", так как кроме "дешевой сельхозпродукции сомнительного качества и большого количества иммигрантов, которые не всегда хотят работать" ей нечего предложить Варшаве.В конце марта премьер-министры Польши и нескольких других стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230511/polsha-1871057522.html

https://ria.ru/20230508/zerno-1870483425.html

польша

украина

белоруссия

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цены на нефть, польша, украина, белоруссия, урсула фон дер ляйен, евросоюз