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Зеленскому вручили премию Карла Великого, которую получал папа римский - РИА Новости, 14.05.2023
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19:21 14.05.2023 (обновлено: 20:34 14.05.2023)
https://ria.ru/20230514/premiya-1871684551.html
Зеленскому вручили премию Карла Великого, которую получал папа римский
Зеленскому вручили премию Карла Великого, которую получал папа римский - РИА Новости, 14.05.2023
Зеленскому вручили премию Карла Великого, которую получал папа римский
В Ахене наградили премией имени Карла Великого находящегося с визитом в Германии Владимира Зеленского, вступительную речь с восхвалением политика произнес... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T19:21
2023-05-14T20:34
в мире
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россия
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. В Ахене наградили премией имени Карла Великого находящегося с визитом в Германии Владимира Зеленского, вступительную речь с восхвалением политика произнес канцлер Олаф Шольц. Церемониальное вручение премии, которое проходило в городе Ахен, транслировалось в немецком телевидении. На награждении присутствовали политики Германии и ряда европейских стран. Вступительную речь к награждению произнесли бургомистр Ахена Сибилла Койпен, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Олаф Шольц. "Европа очень многим обязана Владимиру Зеленскому", - заявил Шольц, подчеркнув, что украинский лидер, на его взгляд, внес большой вклад в европейское единство. Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. В прошедшие годы им награждались среди прочих папа Римский Франциск, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерреш. Ранее выступающая за мирные переговоры Российской Федерации и Украины депутат Левой партии Сара Вагенкнехт раскритиковала присуждение Владимиру Зеленскому международной премии Карла Великого. По мнению Вагенкнехт, тот, кто получает премию, должен был бы сделать все возможное, чтобы конфликт на Украине закончился путем переговоров и компромиссного мира.
https://ria.ru/20230513/vatikan-1871544547.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, владимир зеленский, оон, еврокомиссия, сара вагенкнехт
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, ООН, Еврокомиссия, Сара Вагенкнехт
Зеленскому вручили премию Карла Великого, которую получал папа римский

Зеленскому в ФРГ вручили премию Карла Великого, которую получали папа римский и Макрон

© AP Photo / Federico GambariniПрезидент Украины Владимир Зеленский получает премию Карла Великого во время визита в город Аахаен
Президент Украины Владимир Зеленский получает премию Карла Великого во время визита в город Аахаен - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Federico Gambarini
Президент Украины Владимир Зеленский получает премию Карла Великого во время визита в город Аахаен
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. В Ахене наградили премией имени Карла Великого находящегося с визитом в Германии Владимира Зеленского, вступительную речь с восхвалением политика произнес канцлер Олаф Шольц.
Церемониальное вручение премии, которое проходило в городе Ахен, транслировалось в немецком телевидении. На награждении присутствовали политики Германии и ряда европейских стран. Вступительную речь к награждению произнесли бургомистр Ахена Сибилла Койпен, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Олаф Шольц.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Папа римский подарил Зеленскому изображение оливковой ветви
13 мая, 19:10
"Европа очень многим обязана Владимиру Зеленскому", - заявил Шольц, подчеркнув, что украинский лидер, на его взгляд, внес большой вклад в европейское единство.
Премия Карла Великого присуждается ежегодно за вклад в объединение Европы. В прошедшие годы им награждались среди прочих папа Римский Франциск, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерреш.
Ранее выступающая за мирные переговоры Российской Федерации и Украины депутат Левой партии Сара Вагенкнехт раскритиковала присуждение Владимиру Зеленскому международной премии Карла Великого. По мнению Вагенкнехт, тот, кто получает премию, должен был бы сделать все возможное, чтобы конфликт на Украине закончился путем переговоров и компромиссного мира.
Фотография, опубликованная в соцсетях президента Чехии Петра Павела
Президент Чехии сделал Зеленскому странный подарок
5 мая, 15:00
 
В миреУкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийООНЕврокомиссияСара Вагенкнехт
 
 
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